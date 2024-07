Adonai, innovación y creatividad en indumentaria femenina

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios de Adonai?

Mis comienzos en Adonai fueron con mucha expectativa, con temores, pero consciente de dónde quería llegar. Todo comienzo es difícil, más cuando eres tan joven; tenía 19 años. Le puse mucho amor y dedicación, siempre amé el comercio, el emprender y la libertad de ser independiente. Me tocó pasar por una pandemia, algo difícil para todos. Tenía miedo de perder mi negocio, pero mis ganas fueron más fuertes. Durante la pandemia comencé a estudiar marketing digital, lo cual me ayudó muchísimo. Empecé a crear contenido en redes, a desarrollar estrategias de ventas y posicionamiento. Adonai hoy tiene 6 años y ha crecido de una forma impresionante. Valió la pena todo lo malo que me costó pasar. Estoy muy agradecida a Dios y a la vida. Hoy sigo capacitándome en marketing y moda.

¿Qué diferencial aportas a tus clientes?

Hago mucho foco en que los clientes tengan una experiencia distinta de compra. Estoy llevando el negocio a un estilo minimalista y clásico. Conozco cada vez más a mi público objetivo y busco ofrecerles experiencias diferentes, desde cómo les muestro la ropa, hasta tips de moda, enseñándoles a combinar colores, comprar de forma inteligente y comentarles sobre las nuevas tendencias. Estoy llevando el negocio al mundo de la moda. Quiero formar parte de sus vidas y no esperar a que ellos lleguen al negocio, sino que Adonai esté en sus cabezas.

¿Hay algún proyecto nuevo?

El 21 de julio lanzamos nuestra primera cápsula con marca propia de Adonai junto a Bárbara Scorziello. Nos inspiramos en la problemática que está surgiendo con el fast fashion. La idea es transformar prendas comunes en únicas con diseños y bordados, y así evitar que se tiren o se cambien fácilmente.

Adonai es un reflejo de mi vida y de lo que hago. A medida que me capacito y estudio, Adonai crece. Hoy es una parte importante de mí y mi gran proyecto. Estoy dedicando todo mi esfuerzo para posicionarlo en la vida de las personas. Actualmente, trabajamos con todo el país, haciendo envíos que hace unos años no esperaba. Llegamos a la revista Caras, algo que tampoco imaginaba. Siento que estoy viviendo experiencias que no esperaba, pero que deseaba. Seguiré dando lo mejor de mí y dejaré que la vida me sorprenda. Ojalá lleguemos lejos.

Los esperamos en @adonai.ti