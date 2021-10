Adoratta: carteras artesanales, únicas e inspiradas en la mujer argentina

Gisela Di Paolo (39) es una Diseñadora recibida en la UBA y fundadora de Adoratta, un espacio de carteras de diseño que resalta por sus tintes artesanales y detallistas. Hoy conversamos con la profesional quien nos cuenta en esta nota el camino recorrido, el presente de la marca y las proyecciones a futuro.

“Desde chica siempre me interesó la moda y la creación. A los 11 años mi abuela me enseñó a coser, a hacerle la ropa a las muñecas y me llevaba a cursos de corte y confección. En el 2005, me recibí de diseñadora de indumentaria en la UBA, y comencé a fabricar accesorios que fue una materia que me realmente me atrapó. ¡Ahí empezó este camino! Donde la perseverancia, la pasión y el desafío constante fueron la clave”, resalta Gisela quien viene de una familia de emprendedores, que le enseñaron a luchar por sus deseos. Adoratta nació en el año 2008, cuando estaba en pleno auge el diseño argentino independiente.

En ese momento, Di Paolo tenía un punto de venta en las ferias de Palermo Soho y así rememora sus comienzos. “Tenía una producción chica de carteras que cortaba manualmente en el altillo de casa. Ahí la gente nos empezó a conocer y empezamos a tener más reconocimiento, logrando llegar a más partes del país. Con los años, pudimos crecer y abrir nuestros propios locales y transformar lo que fue un pequeño emprendimiento en una empresa que cada día crece más”, nos comenta.

Gisela, ¿qué pensás que diferencia a Adoratta frente a otras marcas de carteras?

Creo que una de las cosas que nos diferencia es que pudimos mantener lo artesanal, lo hecho a mano, el cuidado de los detalles. Trabajamos siempre con insumos de la mejor calidad y el diseño exclusivo de nuestros productos es un sello que nuestros clientes eligen colección tras colección. Incluso en pleno crecimiento, cuando era difícil mantener esa forma de trabajo, pudimos acomodarnos y reorganizarnos para incrementar la producción y mantener la esencia de la marca.

¿Qué tipo de vínculo se genera con las clientas?

Realmente nuestras clientas son lo más importante y siempre intentamos mantener el vínculo cercano. Las mujeres argentinas son la máxima inspiración a la hora de crear y diseñar cada colección, sus necesidades, las tendencias y la comodidad que buscan. Por esto es importante mantenernos cerca y brindarles una experiencia personalizada. En este punto, las redes sociales crearon un buen canal de comunicación, el cual mantenemos muy activo. Nos interesa interactuar y conocer los gustos de nuestros clientes. A través de las redes, siempre hacemos participar a nuestras seguidoras, ¡hasta son parte del diseño de algunas piezas de la colección!

¿Cuál es la mayor satisfacción que te da Adoratta?

Para mí la mayor satisfacción es ver a nuestras clientas usando y disfrutando las carteras por la calle, es algo que me llena, y motiva a seguir avanzando temporada tras temporada. Recientemente gracias a nuevos clientes del exterior, también podemos encontrar nuestras carteras en países como Australia, Perú, Bolivia, Chile y España, lo que me enorgullece mucho. También algo muy valioso e importante, es la calidad humana del equipo junto con el dinamismo y pasión con que siempre trabajamos.

¿Qué viene a futuro?

Queremos que todos los días, cada vez más mujeres conozcan nuestros productos, por eso planeamos abrir nuevos locales exclusivos en el país. En el exterior, esperamos ampliar nuestra línea para que haya una Adoratta en cada lugar del mundo.

Más Información en: Armenia 1693, Palermo // Lun a Dom de 12:00 a 20:00 Hs - 4829-570311-61570776 - www.adoratta.com.ar