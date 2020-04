Adrián Gustavo Zárate: gerente y fundador de Zarate Group

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Siempre tuve, desde adolescente, el principio de ser independiente en todo, no depender de un sueldo y generar mis propios ingresos. En 2014 caminaba casi en automático en una empresa, me felicitaban, me desempeñaba bien, y mi sueldo llegaba a un techo. La pulsión por “ir más allá” y buscar autonomía económica y financiera me llevó a encontrar satisfacción en todo lo que fuese vender y me independicé a través de mi intuición, sabiendo que podía ganar cuánto dinero yo quisiera; entonces pasé a ser el arquitecto de mis propias finanzas y mi propio crecimiento, adecuando horarios, días y momentos como mi deseo de libertad me lo dictara. Mi trabajo consiste en el asesoramiento para planificación de las finanzas en Empresas, familias e individuos siendo primordial para nosotros la seguridad, la previsibilidad y la paz espiritual.

En su profesión ¿Qué diferencial aporta un hombre a la hora de liderar?

Categóricamente pienso que el que aporta o deja de aportar no es el género. A la hora de liderar, el que aporta es el que tiene grabado a fuego en su interior la necesidad y la elección de ser económicamente libre e independiente. Considero que hay un modelo de cerebro o un perfil psicológico si queremos decirlo así, que es el luchador nato para la subsistencia, y es ese aporte, en mi rubro “venta” el que puede hacer tanto una mujer como un hombre.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Hay varios casos de éxito. Cuento uno, entrevisté a un cliente de profesión médico 7 veces. Llamadas, desencuentros, charlas y reuniones. En el séptimo encuentro, en medio de una guardia médica, el cliente luego de firmar el contrato me miró y me dijo por qué finalmente había decidido comprar y mencionó: u Mi Perseverancia u Mi calidad técnica del asesoramiento u La Empatía que logramos u Y la confianza que yo le había transmitido

¿Cuál fue el fracaso del que mas aprendió?

Cuando comencé mi actividad fui contactando posibles clientes, tuve reuniones, y durante 2 meses no vendí nada; hasta que llegó mi primer cliente. Lo que aprendí en cada reunión y en cada asesoramiento, aunque no compraron mis productos, fue que capitalicé cada discurso de cada cliente, cada experiencia contada por ellos, cada gesto positivo o no del cliente hacia mí, y todo eso fue el gran empuje al desarrollo personal y profesional del inicio de mi carrera.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación es la herramienta número uno. Yo trabajo mucho en mi desarrollo personal con cursos, buscando mi empoderamiento, también hago reflexión, me considero una persona espiritual y empática; estoy cursando la formación en coaching ontológico, y profundizo muchos conceptos con la lectura diaria de libros. Mi intuición y creatividad, la escucha efectiva, la postura ante el cliente, profundizo muchos conceptos en la lectura diaria de libros de esa área. Es un entrenamiento diario.

