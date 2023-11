CREDITO CARAS

… Y me anime confiando en mí misma y principalmente en que SÍ podía.

Todo comenzó en Septiembre del 2022, surgió la posibilidad de poder asistir a una exposición llamada “Ahora Mama Expo” en Buenos Aires, sinceramente nunca había escuchado de esta pero ya el nombre me llamo mucho la atención y pensé “Esto tiene que ver con el público que estoy buscando”. Cuando empecé a indagar por su sitio web, descubrí que era un evento orientado a futuras mamas, recién nacidos y familias jóvenes. También vi que era un lugar en donde había muchos expositores que quería conocer, así que tomamos ruta con mi marido y volví fascinada, con el objetivo claro de que al siguiente año yo quería formar parte de este evento.

Tal fue mi fascinación y mis ganas de estar ahí, que en Febrero de este mismo año empezó la primera aventura: Presentarse a la “Ahora Mama Expo” de Córdoba en Mayo. Era mi primera vez presentándome como expositora después de tener mas de 20 años un local, y a pesar de que atendí siempre al público, estar en eventos como estos no era costumbre. El miedo y los nervios jugaron un rol importante, pero no deje que me detuvieran y además reafirme que tengo el mejor equipo ayudándome en todo, mi familia, la cual estoy agradecida de tener.

Junto a mi hija Micaela, ideamos y armamos detalladamente cada parte del stand, siguiendo siempre el estilo de nuestra marca para poder representar tal cual lo que habíamos imaginado, y así fue. Ir a Córdoba fue una experiencia hermosa y muy enriquecedora, ya que volvimos con muchas ideas para perfeccionar y para ofrecer en la próxima edición.

Hoy, habiendo regresado de la “Ahora Mama Expo” de La rural de Buenos Aires, podemos afirmar que presentarnos en esta exposición significó para nosotras darnos a conocer sin límites, expandir nuestra marca y principalmente dar a conocer la calidad de las prendas y los accesorios que conforman nuestros regalos de nacimiento a cada una de las personas que pasaron por nuestro stand.

Volvimos más motivadas que nunca y ya estamos proyectando nuevas propuestas y novedades para esta hermosa navidad que se viene, así que, a los nuevos seguidores y a los que ya nos siguen, ¡los invitamos a que estén atentos en nuestras redes y tiendas!

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Teléfono: 2954-15601871

Dirección: Coronel Gil 462, Santa Rosa La Pampa

Tienda online: www.creacionesmama.com.ar

Instagram: @creaciones_mama

Facebook: Creaciones Mama