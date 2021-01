Alejandro Dellamea: con sello personal

Hace 30 años que Alejandro Dellamea se dedica al diseño de interiores en Resistencia, Chaco, donde nació y vive. Los comienzos fueron, como casi siempre sucede, buscando la verdadera vocación. “Estaba estudiando Arquitectura y me di cuenta de que no me gustaba empezar una obra de cero, sino darle el final a la obra, ya sea con los colores, las texturas y la iluminación, todo lo que arma y define el final de una vivienda o un local comercial. Así que dejé la facultad para dedicarme a esto que, tres décadas después, sigo haciendo con el mismo entusiasmo del principio”, asegura Alejandro que participó en Casa Foa 2018 realizada en el convento Nuestra Señora de la Misericordia en Villa Devoto, CABA, con un espacio de home office inspirado en el actor Ricardo Darín.

- ¿Cómo fueron esos comienzos en el diseño de interiores?

Al principio, fue haciendo vidrieras, escaparates y luego empecé con locales comerciales hasta que llegué a las viviendas, donde me parecía que había más contacto porque era un espacio donde iba a vivir el cliente.

- ¿Cuál es la característica fundamental que debe tener un decorador?

La observación. Siempre estudio al cliente, sus necesidades. Al cliente hay que estudiarlo, por lo que uno se convierte un poco en psicólogo. Yo quiero, realmente, lograr que su hábitat sea el que quiere, en el que se va a sentir cómodo. Así que siempre diseño viendo y marcando la idea que quiere el cliente, como base.

- ¿Qué estilo siente que lo define?

Si bien tengo un estilo, no me encierro en uno, pero lo que sí trato es de que sea un diseño que pueda perdurar en el tiempo. Si tengo que hacer un estilo francés o un minimalismo, lo que sea, siempre trato de que sea vigente con los años, que no pierda en la época, en el tiempo, la vigencia de la decoración en ese espacio. No me guío por la moda ni por las tendencias. Por eso un ambiente que hago hoy, dentro de diez o veinte años sigue actual y el cliente se siente a gusto con el pasar de los años.

- ¿Solo se dedica a viviendas?

Sí, hoy solamente me estoy dedicando a decoraciones de viviendas familiares o bares y restaurantes porque también siento que es un espacio donde el dueño recibe gente que tiene que sentirse como en su casa. Entonces, hago lugares acogedores, lugares que puedan sentirse cómodos.

- ¿Qué colores predominan en sus diseños?

Me gusta trabajar con una paleta de colores tierra, arena y trabajar con materiales nobles como mármoles y maderas naturales.

- ¿Qué elementos son para usted los más importantes en una ambientación?

Siempre uso en cada ambiente un sillón chéster, que es un sello mío. Ya sea en un lugar de estilo, en un lugar de minimalismo, es como un sello mío. Es algo que me encanta. Ese sillón lo tengo siempre en mi mente. Busco que los ambientes sean bastante despejados con objetos importantes como una pintura o una escultura, que resaltan en el espacio, pero sin recargar los ambientes. Lo más importante para mí en la decoración, es la iluminación. Creo que es un noventa por ciento de una buena ambientación.

- ¿Este interés por la iluminación es lo que lo llevó a abrir su local?

Sí, fue lo que me llevó a poner una casa de iluminación, Fabrica de Luz, acá en Resistencia, que es de diseño puro y exclusivo, y totalmente hecho en Argentina.

- ¿Con su socia, la Arq. Laura Altamirano, abordan las obras desde el comienzo y de manera integral?

Las obras la empezamos desde cero porque vamos pensándolas y trabajando en función del material, del tipo de revestimiento que se usará, del mobiliario para ver desde el comienzo dónde irá ubicado, toda la iluminación… Entonces, podemos lograr tener un buen final de la obra. Cuando no es así, que se aborda desde un comienzo y la obra está empezada, a veces cuesta más diseñar la decoración de esos espacios.

- ¿Tiene planeado abrir su casa de decoración?

Sí, estamos a días de abrir Gade Deco, una casa de decoración con diseño argentino, porque siempre trato de trabajar con productos nacionales. Así que será pronto en Resistencia, donde también va a estar mi estudio de decoración.

Datos de contacto: Fábrica de Luz: Santiago del Estero 432, Resistencia, Chaco - Gade Deco: Av Sarmiento 1992, Resistencia, Chaco - Tel. (0362) 4032248 - IG: @AlejandroDellamea