Alma Espacio de Sanación: Encontrar el camino en la adversidad

Sabrina, ¿cómo se entrelaza tu historia de vida con tu inicio en las Terapias Holísticas?

Nací en Ushuaia, “la ciudad del fin del mundo”; viví toda mi vida acá, estudié y me recibí de Guía de Turismo. Actualmente vivo junto a mi marido y mis dos hijas.

A los 22 años me separé del padre de mi hija mayor y me encontré en una situación muy difícil de mi vida: criando sola, alquilando, y sin trabajo fijo. Eso me llevó a un estado de angustia muy grande, donde me costaba mucho poder ver las cosas de forma positiva y creer que había una realidad diferente para mí. Pasé momentos de ansiedad, no podía dormir de noche, tenía insomnio, me sentía triste y sin rumbo.

Un día, una amiga me sugirió tomar sesiones de Reiki; no tenía ni idea de qué se trataba y desconfiaba, pero no tenía nada que perder y decidí probar. Luego de la primera sesión pude dormir de corrido y levantarme sin dolor corporal después de meses de estar mal; eso para mí fue increíble e hizo que continuara tomando algunas sesiones más. Con el correr del tiempo comencé a observar cambios en mi sentir, en mi entorno, a estar más tranquila y eso me motivó a querer aprender.

La vida me cruzó por causalidad con una masajista, que también era Reikista Maestra, y que se dispuso muy amablemente a enseñarme. Ahí comenzó mi recorrido por las Terapias Holísticas hace más de 10 años. El Reiki fue como la puerta de entrada al mundo espiritual y lo que me llevó a interesarme en seguir aprendiendo distintas terapias. Considero que cada una llega en el momento oportuno y sirve para algo diferente en cada persona.

¿Cómo comenzaste con tu Espacio de Sanación?

En el año 2019, sentí muchas ganas de dedicarme de manera profesional a la atención de las personas con un servicio orientado al crecimiento personal a través de las distintas terapias que había estudiado. Venía trabajando a domicilio o a distancia con personas que sabían lo que hacía, pero sentí que era momento de dar un paso más: tener un espacio dedicado a esto y armar mi propia página para llevar estas terapias, herramientas y conocimientos, que tanto me habían servido a mí a otras personas.

Además de Reiki, ¿cuáles son esas otras herramientas en las que te has formado?

Además de ser Master Reiki, soy Coach Ontológico, hago Constelaciones Familiares, Biodescodificación, Memoria Celular, Regresión de Vidas Pasadas, Tameana, Registros Akashikos, Flores de Bach, Rito del útero, Talleres de crecimiento personal, entre otras terapias que pueden explorar en la página, y que mes a mes iré profundizando en este espacio para todos los lectores que estén interesados en conocer más.

¿Cuáles son tus objetivos de cara al futuro?

Mi objetivo es disfrutar de lo que hago, crecer en esto, seguir formándome y acompañar a quienes quieran a descubrir sus habilidades, dones, y a sanar para tener una vida más grandiosa.

Datos de contacto:

Instagram: @almaushuaia

Facebook: “Alma Espacio de Sanacion”

Mail: [email protected]