Alma y Vida: “Lo que tu alma te quiere recordar”

En medio del trajín diario y las complicaciones personales, Jessica emerge trayendo un poco de Luz, recordándonos la importancia de encontrar la paz y la felicidad dentro de nosotros mismos. Es una mujer decidida, que tras enfrentar una separación, asumió el desafío de criar a sus dos hijos con determinación y amor.

“Siempre fui muy responsable y trabajadora, pero nunca supe realmente cual era mi verdadera vocación” comparte Jessica, sobre su búsqueda personal.

Fue a través de la meditación y el yoga que comenzó a vislumbrar un camino espiritual, hasta que finalmente encontró su llamado en los Registros Akáshicos.

Así nació Alma y Vida, un espacio donde Jessica comparte su experiencia y aprendizajes, ofreciendo un lugar de calma en un mundo tan caótico. Además de información sobre sus sesiones, aquí encuentras un refugio para tu alma, un lugar donde cada palabra resuena con esperanza y claridad.

Para Jessica, los Registros Akashicos son la clave para desbloquear la memoria del nuestra alma, revelando la verdad de quienes somos realmente. Es a través de esta conexión que descubrimos nuestro propósito y misión en la vida, guiados por seres amorosos que nos susurran palabras de aliento en cada paso del camino.

Pero su mayor logro es el de ser madre, Con sus dos hijos, Jessica encuentra en ellos su fuerza y su apoyo incondicional. Son mis guías en la tierra, formamos un equipo unido y lleno de amor.

¿Por qué ella? Jessica cree en la magia del destino, en que cada uno de nosotros está destinado a encontrar el camino en este mundo, siempre que aprendamos a escuchar a nuestra intuición. Su sensibilidad la lleva a conectar profundamente con lo que hace y con aquellos que buscan su guía, ofreciendo una experiencia transformadora y llena de amor en cada sesión.

Su diferencial radica en su pasión por lo que hace, en su empatía y entrega. Jessica se ve reflejada en cada uno de sus clientes, compartiendo con ellos un viaje hacia la plenitud y la paz interior.

Su mayor logro profesional no está en los reconocimientos o en lo material, sino en el reconocimiento que recibe tras cada encuentro con el otro.

“Mi mayor aprendizaje fue encontrar la felicidad en mí, Sentirme plena sin depender de otra persona. Encontrar mi valor, me permitió salir de lugares donde ya no tenía que estar. Aprendí también a elegir mi circulo intimo, a rodearme de la gente que me suma y me hace bien”

Se puede decir que Jessica es quien mejor sabe “Lo que tu alma te quiere recordar”.

