Almacén Decco: La importancia de habitar y disfrutar

Almacén Decco es un espacio de decoración e interiorismo creado por Alejandra Tiseira, una emprendedora que comenzó con su sueño durante la pandemia. En los comienzos, ella comenzó a trabajar el proyecto desde su hogar, pero gracias a su crecimiento debieron mudarse a un local que, hoy, alberga su trabajo. En esta nota conversamos con la fundadora quien nos cuentan más acerca de su historia y de la experiencia que les brinda a sus clientes.

“Detrás de AD está mi gran equipo que es mi familia. Ellos son los que me animaron cada día para emprender en esto, que era completamente nuevo para mí y a tener mi propia tienda de productos de fibras naturales. Este espacio, sin dudas, es el lugar al que siempre quiero volver”, destaca Alejandra, oriunda de Trenque Lauquen, quien ya trabajaba haciendo diseños y restaurando espacios. Ella es Maestra Mayor de Obras y cuenta con estudios de Arquitectura en la ciudad de La Plata.

¿Qué trabajos y productos se realizan en AD?

Cuando armé mi marca me imaginé un espacio no solamente donde podés comprar productos específicos, en su mayoría importados con líneas únicas, sino donde también contamos con el servicio de interiorismo y diseños de espacios, creando desde cero el lugar que querés habitar. La pandemia nos hizo dar cuenta de que nuestra casa no era solo un espacio donde pasábamos pocas horas, sino un lugar en el que debíamos pasar más tiempo. Yo defino al hogar como un sitio donde se puede jugar con las texturas, colores e iluminación y donde se integra lo exterior con lo interior. Es ahí donde nos dimos cuenta de que ya no era solo cuestión de habitar, sino de disfrutar de cada pequeño detalle.

Alejandra, ¿cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

En nuestro caso, AD se caracteriza por sus Fibras Naturales que fueron tomando relevancia en estos años, no solo por sus líneas sino porque sus técnicas que son totalmente artesanales y procedente de distintos países. ¿Porque eligen estos productos y no otros? Hoy en día la sociedad y el individuo está cambiando, desde su manera de vivir como su manera de habitar y decorar cada espacio. Las fibras no solo enamoran por sus colores, texturas o diseño sino porque, además, son cálidas y armónicas en cada lugar donde se las coloca, se complementa a la perfección con otros estilos.

¿Qué es lo más lindo que te deja tu trabajo y que viene a futuro?

La mayor satisfacción es conocer gente que uno nunca hubiera imaginado, crear un grupo de trabajo donde se crea, se sueña y todos juntos trabajan hacia una meta específica, donde lo humano siempre se prioriza. Saber que el esfuerzo invertido da frutos ¡es único! Aunque manejo mis propios horarios, siempre término pensando en cómo realizar mejor este proyecto, en cómo alcanzar ese producto y poder traerlo.

A veces terminas trabajando más de lo habitual, pero al final del día no hay nada mejor que ver lo que has logrado. Considero que debemos empezar a disfrutar cada logro que nos regala la vida. Me veo siendo una marca sumamente definida, más de lo que es hoy, no solo por los productos, a los que particularmente amo, sino por la gran calidad humana que tiene este equipo.

Más Información en : www.almacendecco.com.ar // Instagram @almacendecco // Correo [email protected] // Teléfono 221 15388179.

Mirá el video de Almacén Decco: