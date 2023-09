CREDITO CARAS

Sofía, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Amancay surge luego que me introduje en el mundo del Reiki. Quiero destacar que antes de comenzar con Amancay Holistica, yo brindaba sesiones solo de tarot tradicional de manera online y presencial (comencé atendiendo en la cocina) ya que fue la primera mancia que aprendí.

Antes de comenzar en el mundo Holistico trabajé muchísimos años en comercio como sub encargada y encargada en el alto Palermo. En ese tiempo venía estudiando tarot. Cuando transcurrió la pandemia solté el comercio y comencé de a poco a adentrarme en el mundo Holistico.

Jamás me voy a olvidar que cuando tomé el curso de Reiki, me vi dando sesiones en un espacio creado por mí, para ayudar a las personas a través de esa herramienta maravillosa a sentirse mejor.

El nombre lo elegí por la leyenda de la Flor de Amancay, que es una flor característica de Bariloche.

Una vez que obtuve el nombre, me puse manos a la obra para armar y darle forma al espacio, un lugar hecho de manera casera y con mucho amor.

Las puertas de Amancay Holistica se abrieron en febrero del 2022 y desde allí no dejé de apostar al espacio y a lo que descubrí que tanto amo hacer.

Desde ese entonces me capacito constantemente para brindarle lo mejor a mi comunidad y a cada Consultante que llega a mí.

¿Cuáles son los servicios que ofreces al público?

En la actualidad brindo sesiones de Reiki (llevo 4 maestrías: Usui, Cristal Arco Iris, Serafín y Lunar) método Ama Deus (sanación chamánica), Tarot tradicional, tarot evolutivo, Coaching basado en astrología y Registros Akashicos.

Las modalidades que ofrezco es presencial en el espacio que está ubicado al límite de caballito / flores. Y a su vez online, dado que trabajo con muchas personas del interior y exterior del país, como España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Canadá.

¿Cómo proyectas a tu marca?

Si hago foco en mi proyección con Amancay Holistica, a través de todo lo que voy aprendiendo, quiero llegar a ser una gran referente de Reiki y canalización a nivel mundial porque es una herramienta que a mí, en su momento como consultante me ayudó muchísimo a crecer, elevar mi consciencia, superar obstáculos y sanar y también lo vivo día a día con cada Consultante que llega a mí a través de Reiki, como se va viendo el cambio desde la primer sesión, es increíble y me sigue sorprendiendo.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Aquello que siento que me diferencia es la dedicación que le brindo a cada Consultante antes, durante y después de cada sesión, ya sea sesión de Reiki, de tarot, de coaching, astro, entre otros.

Me gusta mucho poder acompañar los procesos de cada uno y generar un impacto positivo en su vida, ya que considero que todos merecemos ser felices y estar y sentirnos bien, en paz y armonía con la vida. No me gusta ver sufrir a los demás, nunca me gustó, me hace mal, y es por eso que me cargo a cuestas cada problema presentado para ayudarlos a resolver y avanzar y brindarles esa contención por la que vienen en búsqueda.

Si tuvieras que comenzar nuevamente, ¿qué harías diferente?

No cambiaría absolutamente nada porque cada cosa que me pasó en la vida, cada obstáculo, cada caída, me hizo llegar a este mundo maravilloso, me hizo crecer, conocer gente que es muy importante para mí, sobre todo mi gran maestro en este mundo que no es ni más ni menos que mi compañero de vida Sebastián, a quien le agradezco enormemente que haya sido mi motor e impulsor en todo esto, que si bien también tengo otros maestros de cada técnica aprendida y mi familia que me acompaña (mi abuela Beba quien cumple un rol importante en este espacio) nada de esto hubiera sido posible sin él.

