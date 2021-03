AMMA Beauty Center: belleza, estética y salud

AMMA Beauty nació hace un tiempo de la mano de Sol Schenone, una emprendedora nacional, que tenía como objetivo brindar tratamientos estéticos y corporales de la más alta calidad del mercado. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta sobre como creó este espacio que es furor en la actualidad.

“Estaba embarazada de mi nene y sentía que mi trabajo de ese entonces no me apasionaba. Soy inquieta y proactiva por lo que acepté que eso no me llenaba. El nacimiento de mi hijo me conecto con mis sentimientos más profundos y un día como por arte de magia me vino a la mente mi fascinación sobre cuidados de la piel y embellecimiento”, destaca la creadora del centro que se encuentra en Ramos Mejía.

Con una gran motivación, Sol comenzó a estudiar y a interiorizarse sobre diversos tratamientos estéticos con el fin de poder darle forma al sueño que tenía en su mente. “En el medio del estudio, comencé a buscar un nombre para mi lugar y que más apropiado que Amma (ya que el amor por mi hijo fue lo que despertó esta pasión). Siento que amor es lo que tengo por la profesión y amor es lo que entrego en cada visita a mis pacientes”, destaca la profesional.

¿Cuáles son los diferenciales de su centro?

Realizamos tratamientos personalizados y con la mejor calidad en el mercado. En la primera entrevista, se llena un cuestionario y consentimiento para tranquilidad de las partes, respetando todas las medidas de bioseguridad.

Con mis pacientes busco resultados reales potenciando la belleza natural de cada uno, asesorándolos siempre sobre cuidados post tratamientos, ya que es un trabajo en conjunto.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Cómo la premisa es el amor y la pasión, no solo me ocupo de lo físico, sino también de lo emocional, por esa razón cada turno es exclusivo y tiene una duración de 2 horas aproximadamente. La sesión va acompañada de música relajante, aroma terapia y masajes como broche final.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Es un vínculo de mucha confianza y cariño ya que me cuentan su necesidades e incomodidades para que las abordemos y resolvamos. Ellos se entregan totalmente y quedan muy satisfechos.

¿Qué inquietudes o pedidos les acercan?

La mayoría son por marcas de acné, arrugas o flacidez facial, también por tratamientos para celulitis y reducción.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Sin dudas es la recomendación, sumado a la cara de felicidad y sorpresa cuando ven los resultados. Los mensajes que recibo una vez que salen de la consulta son muy lindos también y me llenan el alma.

Datos de contacto: IG y FB: @ammabeautycenter - Tel de contacto: 1132682188