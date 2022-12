Amoblamientos Cisneros

CREDITO CARAS

Diego, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Pasaron nueve años del día que me acerque al taller de mi papá para aprender de él carpintería y lustre. Comencé ayudándolo en sus trabajos y con el tiempo me fue apasionando esta hermosa profesión.

A mis 20 años, con muchas ganas de seguir creciendo en esto, empecé realizar cursos para emprendedores, esto fue un antes y un después, ya que mi cabeza se abrió aún más y pude llegar a formar mi marca.

¿Qué productos brindan al público?

Nuestro fuerte siempre fueros los muebles a medida para el hogar y lo seguimos haciendo con mucho amor. Pero también estamos apostando a la producción de equipamientos gastronómicos. Abarcamos todo el proyecto en su totalidad con respecto al mobiliario y con un diseño de por medio o no, logramos definir el mueble ideal y llevarlo a cabo.

¿Cuáles son sus objetivos de cara a los próximos años?

Del taller de mi padre y con mucha constancia, pasé a tener una fábrica de 900 metros cuadrados, y más de 13 empleados, entre ellos carpinteros, lustradores, tapiceros y soldadores. ¡No me quedo quieto! y mis ganas de crecer se potencian todos los días. Actualmente, me encuentro estudiando Diseño de Interiores. Me interesa a futuro el proyecto de tener un Estudio de Diseño. Mientras tanto, quiero seguir brindándole al cliente la solución de poder encontrar en un solo lugar todo lo que necesita, muebles de calidad y buena terminación, ya sea para su hogar como para su negocio.

Datos de contacto:

Instagram: @amoblamientoscisneros

Mail: [email protected]

Celular: 1126002449

Ubicación: Callao 136 – La Tablada – Buenos Aires