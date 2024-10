ANA ERRECALDE. EL VESTIR: UN HÁBITO SALUDABLE Y LÚDICO

CREDITO CARAS

Tengo dos profesiones que pude amalgamar porque ambas tienen la misma finalidad: lograr que te identifiques con tu valor esencial, tus necesidades, que adquieras hábitos cotidianos saludables sin que afecten el orden de tu rutina, sintiendo que logras fluir naturalmente como todos los demás.

Como Licenciada en Educación Física especializada en salud, cada entrenamiento personalizado que planifico tiene como objetivo “hacer de la actividad física un hábito saludable”, “que perdure en el tiempo”, que lo incorpores a tu vida. Trabajo para que sientas todos los beneficios que el mismo te aporta.

Como Asesora y Consultora de Imagen quiero que el vestir no se transforme en un encuentro con el estrés y la ansiedad, emociones generadas por no encontrar el look de ese día, por el propio desconocimiento de no saber lo que deberías llevar. Entonces, te “incomodas”, te cambias una y otra vez porque no te encuentras con las prendas que elegiste, el reloj se empieza a transformar en tu gran enemigo, el tiempo corre y las responsabilidades diarias te abruman, y si a todo tu Universo, le agregas el vestir diario, el día se transformó en un gigante difícil de superar.

Así como una profesión se estudia y se aprende, el VESTIR también es un aprendizaje a abordar, si en verdad pretendes conectar con tus cualidades, entonces el “que me pongo hoy” se convierte en “cómo me quiero sentir hoy”.

Si te reconoces en este patrón tan habitual, llego el momento de solicitar una Asesoría de Imagen, basada en tus necesidades y ritmo de vida, para optimizar tu tiempo, reducir el estrés que te provoca “el vestirte” cada día y comenzar a disfrutarlo.

Conocer tu forma de cuerpo, de rostro, tus cualidades, tus colores, te permite trabajar sobre vos, sobre tus propias necesidades. Podrás tener un armario funcional con prendas que te gustan y te representan hoy, que te hacen sentir cómoda y segura. Conocer la semiología del color y de los estampados, te ayuda a saber cómo y en que ocasión lucirlos. Aprender a realizar compras inteligentes te enseña a diferenciar cuales prendas te gustan en la vidriera o en la percha de un local y cuales te gustan “en vos”.

A la hora de comprometerte con tu imagen, que “tu elección”, tanto de una actividad física como del vestir, conecte con ambas desde un lugar lúdico, de esa forma lo podrás sostener en el tiempo acercándote a una vida saludable.

