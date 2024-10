Paul McCartney es uno de esos cantantes que le otorga prestigio a nuestro país al venir a presentar su show, al igual que una sensación de alegría inolvidable en el corazón de todos sus fanáticos. Este sábado 5 de octubre, el cantante dio su primer show, de dos que tiene agendados para Buenos Aires, en el Estadio Monumental River Plate.

El cantante mantiene la memoria Beatle intacta y cautiva al público en cada canción. Su primer performance comenzó a las 21 horas con una proyección de la vida e hitos de McCartney, desde los Quarrymen que se convirtieron en The Beatles hasta Wings y sus compañeros de hoy en día.

El primer show de Paul McCartney en Argentina

Luego de 17 años, Paul McCartney regresó a la Argentina y el escenario elegido fue nuevamente el estadio de River Plate, donde el ex Beatle se presentó con su Up & Coming Tour. Así, El artista de 82 años no paro de cantar y moverse en un show de casi tres horas.

El británico paseo por un repertorio que abarcó más de cinco décadas de música brindando una experiencia inolvidable. Cabe destacar que Paul sorprendió con nuevas formas de interpretar el catálogo Beatle. En su quinta visita a la Argentina, el legendario músico repasó su carrera a lo largo de casi tres horas con más de 30 temas delante un público compuesto por 70 mil personas de distintas edades.

“Estoy muy feliz de volver a verlos. Esta noche voy a tratar de hablar un poco de español, pero obvio en inglés”, anticipó McCartney al comenzar su show y no falló, Así, el diálogo con su público se mantuvo a lo largo de todo el espectáculo, al igual que sus gestos.

El artista sostuvo un falso final con Hey Jude pero luego apareció con una bandera de Argentina y otra de la comunidad LGBTIQ+. "Son el mejor público del planeta" dijo McCartney antes de empezar con sus últimas canciones. “Esta canción es muy especial. Ya se van a dar cuenta”, dijo antes de comenzar otro clásico de los Beatles, “I’ve Got a Feeling”, con Lennon en la pantalla cantando su parte.

De esta manera, Paul McCartney entonó sus emblemáticas canciones delante de una multitud que añora las décadas pasadas de la industria musical. Así, el cantante británico se ganó el corazón de los argentinos y argentinas que deseaban con ver nuevamente al ex Beatle.

