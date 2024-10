Tini Stoessel se convirtió en una de las artistas nacionales más reconocidas a nivel mundial. Gracias a su colaboración con Coldplay, la cantante se presentó en el programa estadounidense 'Saturday Night Live' para interpretar “We Pray”, la canción que estrenaron juntos a principios de agosto.

De la misma manera que lo hizo semanas atrás en Irlanda, desde sus redes sociales expresó este domingo 6 de octubre la felicidad que esto le significó. En su cuenta de X, Stoessel manifestó: “No puedo parar de llorar de la emoción. No tengo palabras”.

Coldplay y Tini

Tini Stoessel junto a Coldplay en el 'Saturday Night Live'

Luego de atravesar un difícil momento, Tini Stoessel se esta constituyendo como una de las artistas nacionales más reconocidas a nivel mundial. Su primer encuentro con Coldaplay en el escenario ocurrió en noviembre de 2022, durante un show de la banda en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde compartieron canciones como "Let Somebody Go" y "Carne y hueso".

Tini y Coldplay

Desde entonces, la conexión entre ellos floreció llevándolos a grabar "We Pray". Tini anunció que su primera colaboración con Coldplay estaría disponible en todas las plataformas musicales a partir del 23 de agosto pasado: “Qué emoción tan grande, mi banda preferida de la vida, la que marcó tantos momentos. Conocer a Chris más allá del artista que es, como persona. Qué bendición tan linda”.

En el documental de Flow, Martin reveló que la idea de colaborar con la artista argentina surgió de sus sueños y Tini, por su parte, siempre mostró su entusiasmo por el proyecto desde el primer momento.

“El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción…Dos noches después, tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. Ella estaba cantando esta melodía que era: ‘La, la, la...’. Me desperté y dije: ‘Ese es el final de ‘We Pray’” relato el cantante estadunidense.

Este sábado 5 de octubre, la estrella nacional marcó historia al presentarse en el programa estadounidense 'Saturday Night Live' (SNL) junto a Coldplay. Tini se afirmó como una de las primeras figuras argentinas en presentarse en ese celebre show y brindó una presentación impecable.

Tini en X

No obstante, la artista no pudo contener las lágrimas de emoción al finalizar la interpretación y Chris Martín atinó a darle un abrazo para contenerla. “No puedo parar de llorar de la emoción, no tengo palabras” publicaría más tarde en su cuenta personal de X.

Tini Stoessel esta marcando historia llevando a la industria nacional a lo más alto. La cantante se constituyó en la primera argentina en presentarse en el 'Saturday Night Live' con una de las bandas más reconocidas a nivel mundial, Coldplay.

N.L