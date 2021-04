Andrea Benedetti: Master Reiki y terapeuta transpersonal

¿Qué característica personal considera que fue determinante para poder acompañar a sus clientes desde la biodescodificación?

A los 38 años comencé a estudiar biodescodificación y cuando descubrí que no estaba viviendo de la forma que quería, sino repitiendo mandatos y creencias de mis ancestros, decidí dejar todo y comenzar a vivir MI PROPIA VIDA. Descubrí que mi pasión era ayudar a otras personas en su camino de evolución. Me gusta brindar herramientas que pasaron por mi propia experiencia. Creo que la característica principal que me lleva a hacer lo hago es la transparencia, la forma de comunicar y la sinceridad, ante todo.

¿Qué aporta la visión femenina como guía en el proceso?

Junto con mi hija hemos creado un equipo de trabajo formado solo por mujeres y, además, la mayoría de las personas que asisten a mi escuela son mujeres. Creo que nuestro rol femenino en esta nueva era de cambios y evolución, es fundamental. Somos nosotras las encargadas de traer un cambio al mundo, de aportar sensibilidad y una mirada renovada de la sociedad. Desde la escuela aportamos herramientas para el empoderamiento de la mujer y la sanación del linaje materno, que ha sido tan ultrajado.

¿Qué es el éxito para usted?

El éxito para mí está muy relacionado a la realización femenina, el poder insertarse en esta sociedad que todavía le cuesta aceptar el empoderamiento femenino. Ser exitosa para mí es poder ser referente de mujeres sometidas a mandatos patriarcales que postergan o no desarrollan sus habilidades y capacidades por miedo.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

Creo que el fracaso más significativo de mi vida, debido a mis creencias limitantes heredadas del clan, fue divorciarme, porque me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida. Al poco tiempo quebraron mis locales de ropa que eran el sostén económico para mis hijos. En ese momento es que comencé a estudiar distintas terapias alternativas, entre ellas la biodescodificación.

¿De qué manera influyen en el presente las experiencias previas?

Creo que a través de todo lo que viví aprendí a confiar en mí y en mis capacidades, sabiendo que nada ni nadie puede detenerme, y que las cosas que se hacen con pasión y amor, tienen sus frutos. Hoy, vivo mi vida plenamente, me considero exitosa en lo que hago y mis fracasos no fueron más que impulsos que me llevaron a mi sanación.

Datos de contacto : www.andreabenedetti.org - Tel: +54 9 11 6227-8462 - IG: @andreabenedetti.escuela - FB: Andrea Benedetti – El despertar de las almas