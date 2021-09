Annie Objetos con Hilos: el espacio de tejido que invita al aprendizaje y a la superación

Annie Objetos con Hilos es un espacio de formación virtual de cursos y guías de tejido a crochet para audiencias de niveles básicos, intermedios y avanzados. Su fundadora, Analía Cataldo, es una emprendedora que se focaliza en la enseñanza digital, brindando todos sus conocimientos en tejido para que sus alumnas aprendan de manera sencilla esta profesión. Hoy ella nos cuenta más acerca de su espacio de diseño.

“Gracias a nuestro trabajo, registramos en este último año un crecimiento muy importante, tanto en el número de seguidoras como en la demanda de los productos digitales. Antes de la pandemia, mi actividad principal era la confección de muñecos tejidos (para clientas y lanzamientos de temporada de grandes marcas) y luego, gracias al avance del espacio, pude dedicarme en la enseñanza digital, algo que siempre me gustó, y que en este último tiempo pude desarrollar más”, destaca la fundadora quien está acompañada por sus hijas, quienes están a cargo de la producción de fotos, videos, campañas y post en redes sociales.

Annie, ¿con que productos y cursos cuentan actualmente?

Nos destacamos por nuestros cursos y guías de tejido a crochet 100% digitales. Uno de los más solicitados es el de Introducción al Crochet, un entrenamiento de 18 videos donde, sin conocimiento previo, terminás realizando 4 proyectos (posa vasos, individuales, cestas y almohadones). ¿Cuál considerás que es tu diferencial en el mercado? Mis clientas suelen destacar la simplicidad y claridad con la que explico, el nivel de detalle que encuentran en mis guías y la diversidad de formatos en los que pueden aprender (al haber personas más visuales / auditivas, todos mis cursos incluyen: paso a paso escrito, gráficos detallados y videos en Youtube). Otro diferencial es el seguimiento que les brindo para mejorar sus producciones. Estoy siempre accesible para ellas.

¿Qué experiencia buscas brindar en tu espacio?

Que encuentren un espacio de aprendizaje amable, divertido, fresco, cercano, donde puedan probar, crear, equivocarse, volver a empezar, y finalmente materializar sus sueños. Ser el puente entre el “no me animo” al “lo hice!”. Un testimonio reciente de una de mis clientas lo resume así: “Annie, estoy FELIZ de haberme regalado el curso de introducción al crochet. De no saber nada, ¡pude hacer los 4 proyectos! ¡Estoy ORGULLOSA!¡Gracias, gracias, gracias! Estaré en todos los cursos que hagas.”

¿Cuál es el vínculo que se genera con tus clientes?

Si lo tengo que definir, el vínculo con ellas es de muchísima cercanía, fluidez y empatía. Lo hacemos a través de plataformas digitales, principalmente Instagram. La creación de contenidos me permite interactuar de forma casi diaria con mis seguidoras, porque todo lo que genero surge a partir de sus sugerencias, gustos y comentarios. Allí nos divertimos, las escucho y adapto mi contenido, tanto gratuito como pago, a partir de la demanda que me expresan. Otra herramienta que me ayuda a potenciar nuestra relación es el Live de Instagram.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me gustaría ser una de las referentes principales en la enseñanza virtual de crochet para el público de habla hispana (mis clientes son de Latinoamérica, La Florida y España). Muchos de los objetivos que me propuse los he alcanzado. Actualmente estoy focalizada en lograr una penetración aún mayor en el público que ama tejer y aún no me conoce. Quiero ser una fuente de inspiración, contagiando la pasión por esta hermosa actividad para que todos puedan alcanzar sus sueños.

Para conocer más : Instagram: @annie.objetosconhilos // Mail: [email protected] // FB: Annie - Objetos con Hilos

Mirá el video de Annie Objetos con Hilos: