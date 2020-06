Aprovechá la oportunidad de entrenar de manera segura, activa y desde donde estés

View this post on Instagram

🔥ATENCION CLASES ONLINE🔥 Grupo Privado de Facebook Queres 😀 Clases en vivo ,que queden grabadas y hacerlas cuando quieras? 🔥160 clases mensuales 🔥3 niveles de entrenamiento 🔥Con los mejores profesores 👍🏼En la seguridad de tu casa ,sentite mejor 😀y mantenete en forma💪🏼!! @clubentrenaencasa ⭐️FitFuncional🏋🏼‍♀️ ⭐️FitBox Y Aerobox🥊 ⭐️Abdominales ⭐️Body Pump ⭐️Zumba🕺🏻💃🏼 ⭐️Stretching 🧘🏾 Crosspilates ⭐️YOGA ⭐️ADULTOS MAYORES ⭐️Hiit 🏋🏼/ CROSSFIT ⭐️localizada ⭐️FitCycle 🚴🏼(INDOOR CYCLE) 👍🏼En la seguridad de tu casa ,sentite mejor 😀y mantenete en forma💪🏼!! Obtene tu 🔥🔥50% DE DESCUENTO 🔥🔥 Enviando "QUIERO MI CLUB" 😉👉🏼+54 9 11 4039-1117 ANOTATE YA!!