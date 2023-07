Artista Guadalupe Santa Cruz

CREDITO CARAS

Era profesora de arte en un colegio, durante la pandemia se animó a pintar sus primeros murales, dejó la docencia y Descubrió que con su arte podía transformar espacios. Además de pintar en casas particulares y entidades privadas, decidió hacerlo también de manera solidaria. Pintó en la casa Garrahan, la casa Posadas, el hogar San Francisco, y una escuela en Guatemala. Actualmente recibe propuestas locales y del extranjero para llevar su arte a lugares vulnerados.

Guadalupe Santa Cruz trabajo durante 16 años como profesora de arte en niveles secundarios.

Durante la pandemia decidió darle una oportunidad a su cuenta pendiente con el arte, u sintió que era cambiando el formato cómo lograría tomar mayor visibilidad.

Al poco tiempo de dar sus primeros pasos en el muralismo, llegaron pedidos de celebrities y primeras marcas nacionales para que plasme su arte en sus hogares e instalaciones.

Al mismo tiempo surgió la invitación de dirigir el diseño y realización de un mural para el comedor de la casa Garrahan. La experiencia fue tan transformadora en lo personal, que decidió hacer otro para la casa del hospital Posadas, y para la residencia San Francisco, un hogar que recibe chicas victimas de violencia de género.

Colaboró también con la realización del fondo del escenario para una carrera solidaria organizada por la Fundación Casa de Jesús y al poco tiempo llegó la invitación por parte de la ADAG (asociación de Argentinas en Guatemala) para pintar una escuela de muy bajos recursos en la ciudad de Guatemala, apadrinada por la embajada argentina en Guatemala.

Actualmente sueña con poder hacer efectiva la invitación por parte de una fundación americana llamada Yes We Can World Foundation para pintar unos ómnibus convertidos en escuelas destinadas a darles educación y sobre todo sostén emocional al a los cientos de niños varados en la frontera de Tijuana.

Datos de contacto:

Instagram: @guadasantacruzarte