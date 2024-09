CREDITO CARAS

AstroClup no es simplemente un show de stand up para mí, es la fusión entre el universo astrológico y el humor, una obra donde explotarás a través del humor, los 12 signos del zodiaco, descubriendo cómo las energías influyen en nuestra vida de una manera única y emocionante. Este proyecto nació del deseo profundo de unir dos pasiones que me acompañan desde hace mucho: el arte y la astrología.



Durante 14 años me dediqué a la improvisación, estudie en El Piso Teatro durante mucho tiempo, luego hice 2 años de stand up específicamente y sume a este camino cuatro largos años de teatro, donde descubrí el poder transformador de expresarme a través de estas diferentes herramientas. Paralelamente, la astrología comenzó a tejer su propia red en mi vida.

Estudié la carrera dos veces, en diferentes lugares, entrando cada vez un poquito más en cada una de las energías de una manera más amorosa y genuina.

Fue así, que se me ocurrió empezar a escribir AstroClap.

Quería crear un espectáculo que combinara estas dos disciplinas, permitiendo que el público disfrute, se divierta y tal vez, descubra algo nuevo sobre sí mismo, y se lleve algún aprendizaje porque no, de su signo,



El estreno fue en marzo de este año en el Teatro "El Piso Teatro" en Caballito, Hidalgo 878, donde tuve la suerte de llenar sala en más de una oportunidad.

Desde entonces, AstroClap empezó a tomar vuelo solo, y realmente me emociona todo lo que sigue pasando con la obra.

Quiero agradecer profundamente a todos/as los que acompaña este proyecto con tanto amor, delicadeza, por sus devoluciones siempre tan amorosas, realmente estoy muy feliz y emocionada.



Si todavía no viniste y tenes ganas, o si ya viniste y queres volver con amigos/as, te dejo acá las próximas funciones:



- Sábado 5 de octubre: Función especial en Mendoza - Argentina.



- Sábado 26 de octubre a las 21:00 hs en Paseo La Plaza - Club Temple.



- Domingos 10 y 17 de noviembre a las 19:30 hs en Paseo La Plaza - Club Temple.



Viernes 6 de diciembre a las 21:00 hs en Paseo La Plaza - Club Temple.

Acá te pongo mi @astro.cla para que lo ingreses como quieras.

Y acá te pongo los links donde se pueden comprar las entradas así los sumamos que puede estar bueno:

