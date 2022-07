Astroescuela

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Investigo Astrología desde hace siete años y siempre tuve en mente la idea de formar una escuela, ya que me gusta mucho dar clases y en su momento hice una formación docente en la UBA. El año pasado se me ocurrió dar los primeros pasos con un programa on line de nueve meses, en el que abordamos las principales temáticas de este saber, para todas las personas interesadas en comenzar a bucear en él, pero que aún no se deciden a tomar una carrera de más años, como las que ofrecen otras instituciones.

La escuela comenzó a funcionar a comienzos del año pasado y en la actualidad es totalmente on line, por lo que pueden sumarse personas desde cualquier parte del mundo.

¿Qué ofrecen al público?

Brindamos clases de Astrología, en distintos formatos. La principal es la formación de nueve meses que se dicta en vivo, de manera digital, y que inicia anualmente, en el mes de marzo. Está especialmente armado para quienes quieren comenzar desde cero y llevarse un panorama inicial pero muy profundo sobre los distintos símbolos astrológicos como: Elementos, modalidades, signos, casas, planetas, aspectos, nodos lunares, el simbolismo de Quirón, técnicas de síntesis y de interpretación de una carta natal. Siendo todo lo necesario para comenzar a abordar un mapa natal de manera integral.

Por otro lado, también contamos con varios cursos grabados (más cortos) sobre distintas temáticas de Astrología: “Las 12 Lunas”, “Los 12 signos”, “Curso de Introducción a la Astrología”, “Quirón” y “Técnicas de síntesis y de interpretación de una carta natal”.

¿Qué objetivos tienes de cara al futuro?

Deseo que más personas se sumen a este proyecto; que la escuela sea un puente entre la Astrología y quienes quieran estudiarla, pero no sepan por dónde comenzar; poder ser una guía en ese camino inicial y, fundamentalmente, encenderles el entusiasmo de seguir aprendiendo, investigando, profundizando porque es una herramienta de transformación vincular.

La Astrología es un mundo tan vasto, que uno nunca termina de descorrer todos sus velos. Es un aprendizaje constante y sin final que, en definitiva, nos conecta con el misterio de la vida.

Datos de contacto:

Instagram: @roch.russo

Web: www.rociorussoastrologia.com

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 3432-3060

Canal Youtube: roch. russo