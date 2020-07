Astrología Plasmática: construyendo tu propia realidad

En Astrología Plasmática se encargan de realizar lecturas de Cartas Natales a distancia, en toda habla hispana. Matías Novillo, creador del espacio, siempre sintió mucha curiosidad y entusiasmo por las interpretaciones astrológicas. Por esa razón, decidió formar una propuesta donde pudiera volcar toda su experiencia y conocimiento. Hoy charla con Caras y nos comenta sobre los grandes beneficios de esta práctica. “Tengo como premisa interactuar de forma personalizada con cada consultante. A través de la interpretación de su Carta Natal, ofrezco herramientas para tomar conciencia y lograr generar “realidad propia” o “un destino propio”. Ofrezco una propuesta de autoconocimiento, enfocada en mejorar la experiencia de vida desde un nuevo paradigma”, remarca el astrólogo.

¿Cómo iniciaste haciendo Cartas Natales y cómo surgió Astrología Plasmática?

Sigo descubriéndome en este mundo desde hace más de 5 años. Me he formado como Astrólogo, y también como estudiante de Psicología. Inicié con entusiasmo, primero como interés personal y actualmente como trabajo. Mi curiosidad me llevó por diferentes experiencias: Desde Taekwondo hasta la educación Preescolar, pasando por el teatro donde comencé a interiorizarme en temas como: “energía, cuerpo, mente y realidad” y es el día de hoy que elijo el nombre de “Plasma”.

¿Qué es el plasma? ¿Qué valor diferencial ofrece esta perspectiva?

El "PLASMA" es un estado de la materia (realidad), el más sutil, que a partir del 2012 llega desde el sol en abundancia para generar "Realidad Propia": por medio de la sincronía entre palabra, idea y emoción. Esta alineación es parte de un proceso de autoconocimiento, en donde la Astrología ofrece muchas certezas para reconocernos, como parte de un todo más amplio, la naturaleza y el sistema solar.

El valor diferencial está en identificar dos cuestiones: primero, que la mayoría de los consultantes de la Astrología (interesados en su futuro) manifiestan también un sentimiento colectivo de incertidumbre frente al destino en sí, pero compartido por la humanidad. Y en segundo lugar, reconocer que por medio de distintas herramientas uno tiene la posibilidad de generar realidad propia, un destino propio.

¿Qué es la Astrología y de que se trata una Carta Natal?

La Astrología es la práctica de interpretación de la influencia de planetas y estrellas en los asuntos mundanos. La Carta Natal es una interpretación de cómo se expresa en toda la vida de una persona (en forma de mapa astral) la posición de cada planeta y estrella en el momento de nacimiento desde la perspectiva del lugar de nacimiento de la persona. Esta información no determina el destino de la persona, pero si ofrece cierto “pronostico” en cuanto a energías disponibles, mecanismos de defensa y aprendizajes de destino.

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de consulta?

Armo la interpretación y la grabo en audios (de 45 min total aproximadamente) sobre los conceptos centrales de la carta natal. Utilizo metáforas o ejemplos cotidianos para hacerme entender y transmitir mi interpretación. Luego el consultante tiene la opción de preguntarme lo que necesite a través de la modalidad en que se sienta más cómodo: mensaje escrito, de audio, llamada o videollamada.

¿Qué herramientas buscas darles a tus consultantes? ¿en dónde te gusta poner el foco?

Generar autonomía y confianza en sí mismos, para construir una “suerte propia” desde el desarrollo de una voluntad consciente. El foco está puesto en sintonizar con el entusiasmo personal, el propio y el del otro, sobre la vida en sí, el autoconocimiento y el desarrollo de un potencial personal. También empalizar y comprender cada desafío en cada contexto.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Hay gratificaciones increíbles como hacer video llamadas y que muestren a la cámara 4 hojas con anotaciones sobre mis devoluciones grabadas, es algo sumamente hermoso. Me siento identificado, eso hice yo la primera vez que recibí la devolución de mi carta natal interpretada por Vero, quien después fue una Gran Maestra de la Astrología para mí.

Para contacto: Matías Novillo - Astrólogo, Estudiante de Psicología y Educador // WhatsApp : +5491134118030 // E-mail: astrologiaplasmatica@gmail.com.