Aymará Cueros: accesorios versátiles y modernos

Belén Wierna es la fundadora y diseñadora de Aymara Cueros & Accesorios, una marca que brinda accesorios con una calidad única en la actualidad. Al crear este espacio, ella busca que las mujeres puedan lucir piezas originales donde se destaque el diseño y la moda. Hoy conversamos con ella quien nos cuenta más sobre su marca.

“Desde chica me gustaba hacer manualidades, tenía facilidad para coser, pintar, armar cosas... todo trabajo manual me resultaba fácil y sobre todo divertido”, recuerda Belen sobre sus comienzos y destaca que “todo comenzó como un hobbie, pero con el tiempo y la gran repercusión de los accesorios, la idea de fabricar bijouterie se convirtió en un negocio”. En el año 2014, la emprendedora viajó hacia Buenos Aires para comprar sus primeros insumos y allí se dio cuenta de la importancia personal que le daría identidad a este proyecto.

“Luego de unos años y buscando ampliar mi negocio lancé mi línea de marroquinería. Elegí el nombre “Aymará” ya que es un nombre femenino de origen quechua y define a una persona independiente, servicial, creativa, afectuosa y responsable. Realmente me sentí un poco como ella”, afirma.

¿Qué accesorios tienen a disposición?

Fabricamos bijouteri totalmente artesanal, en el espacio nos gusta mucho el tema de las energías, por esa razón trabajamos con piedras naturales como la amatista, cuarzo rosa, piedra de luna, entre otras. También contamos con materiales como alpaca que es muy similar a la plata, muy utilizado en nuestra provincia por los artesanos, combinándolos con cristales y las mencionadas piedras. Por otro lado, diseñamos marroquinería con 100% en cuero, ambos productos son pensados para las mujeres modernas y versátiles de hoy para que sientan a gusto sin dejar de utilizar las últimas tendencias.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientas?

Nuestra intención es que la clienta se siente cómoda e identificada con nuestros productos desde el momento que realiza el primer contacto con la marca. Buscamos entender su necesidad a la hora de elegir nuestros accesorios, por ese motivo las escuchamos y asesoramos para que la compra sea satisfactoria de principio a final.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Lo primero es ver que la marca pudo tener un gran crecimiento, en lo personal puedo decir que le dedico no solo tiempo sino amor también, Aymará me permite a su vez dejar volar mi imaginación cuando diseño. Por otro lado, me ha traído la satisfacción de poder conocer personas de muchos puntos de Argentina (ya que realizamos ventas mayoristas).

Y por último y no menos importante fui elegida por unas de las actrices más elegantes que tenemos, como es Iliana Calabro para acompañarla y complementar muchos de sus outfits (Definitivamente esto es un mimo para saber que vamos por buen camino).

¿Cómo se proyectan a futuro?

El cuero argentino es un sello de excelencia en el mundo, sabemos de la calidad de los productos que fabricamos y somos capaces de decir que estamos en condiciones de encarar nuevos rumbos fuera de nuestro país.

Aymará Cueros & Accesorios - Más Información en: Local: Paseo Salta Local S 1161 – Salta IG: @aymara_acc – Facebook: @byaymara Tel: +54 9 387 5854030 Correo: cuerosaymara@gmail.com.

