Ayrton Silva “Nunca es tarde para pedir ayuda”

¿Cómo superaste tu adicción?

Pidiendo ayuda, tuve la posibilidad que muchos no tienen y es tener personas al rededor que estuvieron dispuestas. Estuve 6 meses en forma de granja en las casas de mis padres para poder salir adelante. Eso también me ayudo y en cada charla que doy a poder cambiar mi forma de pensar y querer crecer, lograr tener algo propio. Tuve la contención y motivación que intento a diario generar en otros para poder salir. No es fácil pero con voluntad y una meta todo tipo de obstáculo se vuelve más simple y lograr ser más resilientes ante la adversidad.

¿Qué consejo le desearías a quienes desean recuperarse?

Que nunca es tarde para pedir ayuda, que nos apoyemos en quien tengamos cerca y confiamos. Es la parte más difícil pedir una salida, pero cuando lo hacemos el después es más fácil, logramos entender que no estábamos bien, que solo no podemos y que aunque no nos demos cuenta a alguien en todo este caos le interesamos y nos quiere ver bien. El caerse es de personas pero el levantarse es otro nivel y tenemos que apostar a eso. Yo creí mas de una vez que no lo iba a logra. Hoy cuando doy charlas les digo, SE PUEDE.

¿Cómo es el campo laboral para quien se sobre puso a un adicción?

Es complejo, vivimos en una sociedad donde sobran jueces y falta autocritica. Te tildan con un asterisco o te ponen una etiqueta. Hoy a mí en lo personal no me influye, parto desde el valor que le doy a mi acción en el trabajo y estoy seguro que eso marca la diferencia. Quienes tienen las oportunidades no se fijan en quienes pasamos por estas circunstancias, mas aun sabiendo cómo pueden mejorarle la vida a una persona. Por eso siempre recalco y remarco que por mas pasado o adicción que haya todos merecemos el beneficio de la duda.

¿Hoy a que te dedicas a nivel profesional y cuál es tu meta?

Actualmente estudio Ciencias Políticas. Trabajo para el estado, pero también en lo privado logre crear una pequeña/mediana empresa de construcción. Actualmente se llama Grupo MBF, es por mi mama quien me ayudo a salir adelante en tiempos difíciles. Mi metas son variables, porque cada día pretendo ser un poco mejor y llegar más lejos a temprana edad es difícil que te tomen enserio, pero una meta fija es seguir buscando oportunidades para seguir creciendo en lo laboral y también como persona, porque de eso se trata de superación

IG: @ayrtonsilvaok

Mail: [email protected]

Cel: 226-8404001