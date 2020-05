Ayün Reiki: un espacio de encuentro y sanación

View this post on Instagram

Método Ayün Para La Lectura de Archivos Akáshicos® ONLINE Sábado 9 de Mayo – Por Plataforma ZOOM Nivel 1: 10hs. Nivel 2: 15hs. Se recibirá La Iniciación correspondiente que habilita la apertura de los Archivos Akáshicos® Personales (nivel 1 ) y a Otras Personas (nivel 2). La Meditación que es la preparación para La Lectura, Las Oraciones y El Entrenamiento necesario. Seminarios de 4hs de duración cada uno. Se entrega Manual y Certificado correspondiente. . . Cursando Ambos el mismo dia se obtiene un 20% de Descuento. Ayün Escuela de Reiki Primer Escuela de Zona Sur fundada en el año 1997. Contactanos: 🔜 Colón 191, temperley 📧 ayunreiki@gmail.com 📲 1141927254 🎥 YouTube: Ayün Reiki