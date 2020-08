Bajar de peso entrenando las emociones

Gerard Epelbaum, coach ontológico, coordina el equipo del Desafío UNO-KETO, y lo presenta con una pasión envidiable: “durante mas de 20 años trabajé con personas con sobrepeso y obesidad, y me sentía muy frustrado. En todos los casos lo que le ofrecían a esas personas era un sacrificio con poco sentido, pasar hambre y dejar sus fuerzas en el gimnasio para bajar 3 kilos en un mes, una dieta insostenible y la angustia de la privación y la escasez. En la mayoría de los casos, las personas sostienen ese plan durante un tiempo limitado, y luego vuelven a las conductas frustrantes…lo resultados son efímeros y la batalla es cada vez más difícil… he conocido mucha gente que durante 20 años vivió a dieta, y en el mismo periodo subió 15 kilos…”

“Hace 6 años decidí diseñar un programa para dar herramientas efectivas a las personas que quisieran bajar de peso de manera duradera. Sabía que era un programa que tenía que trabajar desde adentro hacia afuera, y empecé a investigar sobre las emociones y la alimentación.”

Y que descubrió en su investigación?

“Entendi que uno puede cambiar sus acciones para obtener un resultado, quizás lo obtiene o no, si no lo obtiene podes cambiar tus acciones…y volver a cambiar…pero a veces no se trata de cambiar tal o cual conducta, sino de cambiar la mirada, cambiar la forma de ver la vida, la forma de verte a vos mismo, cambiar la manera de relacionarte con la alimentación y con tu cuerpo!!!

Gerard se mueve con una energía muy convincente; hace gestos llenos de expresividad con sus manos , en un momento apoya su mano derecha en el pecho y dice:

“¡Cuando vi que teníamos un programa para ofrecerle a la gente que quiere bajar de peso, cuando vi que teníamos resultados y que los resultados no eran efímeros, me llené de felicidad!!! Acompañar a las personas en el camino hacia su poder personal es mi vocación, por razones muy personales. Amo y soy feliz al ver a un hombre o una mujer despertando hacia una nueva etapa de su vida, reconciliándose con su cuerpo, dejando de lado emociones y acciones autodestructivas, cultivando su inteligencia emocional para usarla a la hora de elegir qué comer, cuánto comer y cómo comer, ¡ que es elegir como vivir!”

De que se trata ese programa?

“El programa tiene tres columnas básicas, una es el entrenamiento emocional para bajar de peso, la segunda es la dieta, y la tercera es adquirir una nueva forma de ver la movilidad del cuerpo, la actividad física. Las tres columnas están presentes y se retroalimentan entre sí, el trabajo emocional permite una mayor adherencia a la dieta, cuando la persona ve que tiene el poder de bajar de peso empieza a cambiar su relación con el cuerpo, en lugar de temerle a su cuerpo empieza a confiar en él, con esa confianza es más fácil sentir placer a la hora de hacer actividades físicas que generan bienestar”

El equipo que coordina Gerard está integrado por la Lic. En nutrición Cecilia Migliorini, que es la encargada de supervisar las agendas alimentarias, y Roshan, profesor de yoga y coordinador de la sección audiovisual del programa en su versión online. (foto)

La Licenciada Migliorini nos cuenta los beneficios de la alimentación cetogenica:

“La alimentación cetogénica o keto, es el método elegido para usar en la primera fase de nuestro programa ya que es una herramienta muy efectiva para la modificación corporal y el descenso de peso . Básicamente consiste en disminuir la ingesta de carbohidratos y aumentar la ingesta de grasas y proteínas”

¿Cuales son los beneficios de éste programa? Gerard nos cuenta que el prefiere enumerar los beneficios desde adentro hacia afuera.

¡Experimentar un nuevo poder personal a consecuencia del entrenamiento emocional y de lograr bajar de peso, mejorar la forma de relacionarte con el cuerpo, con la comida y con tus emociones, aprender más acerca de uno mismo y de las emociones que nos impulsan hacia el logro de nuestros objetivos y bajar de peso comiendo rico y sano!!!

¿Que modalidad tiene el plan?

Nuestro programa Desafio UNO-KETO es 100 por ciento on-line. Es un desafío simple y muy eficiente. La transformación para bajar de peso es integral, y nuestro programa se hace cargo de esta premisa. Acompañamos a la gente es ese trayecto hacia una vida más plena y llena de poder personal. Y es un placer hacerlo, ¡y un honor que no elijan cada vez más en todo el país!!!

Para contacto: Whatsapp: (549) 3815825815 - http://desafiounoketo.tiendup.com/ - IG: @gerardepelbaum