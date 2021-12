BarnVille: Mejora tu comida con productos saludables

CREDITO CARAS

¿Qué comidas recomiendas para tener una óptima alimentación?

Una comida saludable generalmente incluye alimentos ricos en nutrientes de todos los grupos principales de comidas, incluidas las proteínas magras, los cereales integrales, las grasas saludables y las frutas y verduras de muchos colores.

Una alimentación saludable también significa reemplazar los alimentos que contienen grasas trans, sal agregada y azúcar por opciones más nutritivas.

¿Cuáles son los beneficios que tiene seguir esta dieta?

Seguir esta alimentación tiene muchos beneficios para la salud, como fortalecer los huesos, proteger el corazón, prevenir enfermedades y mejorar el estado de ánimo.

Sin embargo, una alimentación saludable no está completa si utilizamos ingredientes de mala calidad o de poco valor nutritivo. Es por esto que los alimentos organicos son muy elegidos cuando buscamos mejorar nuestra comida, principalmente por las ventajas que nos ofrece su producción donde no se aplican agroquímicos en las verduras y en las carnes no se suministran hormonas a los animales. También protege la biodiversidad y evita el maltrato animal volviendo su producción más sustentable y amigable con el medioambiente.

¿Qué productos se encuentran en BarnVille?

Encontrar en Buenos Aires alimentos que aporten beneficios a nuestras comidas y tengan buenas prácticas de producción amigables con el medioambiente puede resultar una tarea difícil, BarnVille es un mercado que está enfocado en alimentos saludables, nutritivos y sustentables con el medioambiente. Allí encontraras muchas opciones para comprar que van desde frutas y verduras sin agroquímicos, huevos, pollo y carnes pastoriles, hasta productos veganos, vegetarianos, vinos, aceites, salsas y todo lo necesario que una comida pueda necesitar.

¡No puedes dejar de visitar este mercado y todos los beneficios que tiene para ofrecerte!

