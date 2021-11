Basti Bebés: productos que ayudan a las familias a superar el reflujo patológico

Daiana es la fundadora de Basti Bebés, un proyecto que nace a partir de su propia experiencia con su hijo, que sufrió reflujo patológico durante sus primeros meses de vida. Ella nos cuenta lo que tuvo que atravesar y cómo decidió crear este espacio, que se aboca a brindar información y contención a las familias.

“El reflujo patológico genera acidez estomacal y vómitos constantes. Todo ese proceso me hizo aprender muchas cosas y notar otras tantas. Una de ellas es que en Argentina no se habla mucho del tema, por lo tanto, es necesaria una red de contención y apoyo. Y, por otro lado, que el mercado no está preparado para los bebés que son un poquito distintos a la media, y ¡eso tiene que cambiar!”, reafirma Daiana que tuvo que superar situaciones muy difíciles en su vida, por lo que quiere dar información valiosa para que otros padres no sufran lo mismo.

¿Qué productos tienen en Basti Bebés para tratar estas situaciones?

Nuestros productos conjugan funcionalidad con estética, con el objetivo de que, al tenerlos puestos, sea una experiencia hermosa y a la vez un verdadero alivio para las familias, ya que sus bebés quedan protegidos.

Entre ellos se destacan los Basteritos y Babuzitos, que son baberos especialmente diseñados para absorber mucho más, sin permitir que se moje el bebé. También está “La Bastibita”, una babita que no hay que sostener, no se cae del hombro y realmente cubre y protege la ropa.

La Bedibita es nuestra babita de cama, que se coloca sobre las sábanas y de ese modo, si el bebé vomita en la noche, cambias sólo eso y evitas así que se desvele.

Daiana, ¿cuál consideras que es su diferencial en el mercado?

Basti Bebés se diferencia por varios motivos: el primero es que los baberos, tanto de invierno como verano, son por talle y van desde RN a los 18 meses, cuidando así a todos los bebés cuando más lo necesitan. El segundo diferencial es que no sólo somos un producto, somos una tribu y día a día fomentamos eso desde nuestras redes sociales.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Buscamos que cada familia encuentre en nosotros un refugio, una ayuda. Nos enseñan muchas veces que las cosas hay que soportarlas como están… Basti Bebés viene a romper con ese concepto y mostrar que siempre hay espacio para crear y buscar el bienestar.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Cada uno de nuestros productos los diseñamos pensando en los bebés que, mayormente, no son contemplados. Nos parece súper importante no perder ese eje y continuar poniendo foco en las problemáticas para siempre estar abiertos al cambio y la innovación.

¿Qué has aprendido en este tiempo de profesión?

Que no es fácil, pero tampoco imposible. En este tiempo me apoyé mucho en mi familia y en distintas redes de mujeres emprendedoras y ¡lo sigo haciendo! Ahí está la clave, en las alianzas que potencian.

¿Cuál es el vínculo que se genera con “la tribu”?

Hemos logrado un diálogo bastante fluido y diario con muchas familias que me escriben para contarme sus avances o dudas. Cada una de ellas, tienen nombre y rostro, eso es algo único ya que abordamos juntas las situaciones que transcurren.

¿Cómo te proyectas a futuro?

¡En crecimiento! Para 2022 pensamos continuar abordando distintas problemáticas (con productos y contenido) con el objetivo de que Basti Bebés sea cada día más más grande y un espacio diferente donde poder sentirte como en casa.

Pueden encontrarnos en IG como @Bastibebes o en nuestra web, www.bastibebes.ar.

Mirá el video de Basti Bebés: