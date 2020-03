Renová tu estilo urbano con Battaglia Laguna

Romi, nos estás presentando algo muy diferente a nuestro primer encuentro. ¿Qué te llevo a crear algo así?

Veníamos gestando la idea desde hace ya un año, de hecho el lanzamiento se demoró un poco más de lo esperado. En las últimas temporadas, vimos como la zapatilla fue reemplazando en gran parte a la chatita, una de nuestras principales líneas de producto, y no nos podíamos quedar afuera de esta tendencia. Nos conquistó la idea de las ugly sneakers y a partir de allí soñamos nuestros diseños. Queríamos una zapa canchera y fresca, con espíritu joven; sabíamos que había una posibilidad, de que no sea un producto que conquiste a todas nuestras clientas, pero nos arriesgamos con una cápsula de dos diseños. Seguimos nuestra intuición y aunque es reciente, afirmamos que gustó, por la devolución que vinimos teniendo!

¿Con qué lo podemos combinar?

Hoy las Zapas, ¡van con todo! Las podés combinar con un outfit arreglado de estilo deportivo o con un vestido de noche.

Cuando creas, ¿lo hacés en forma independiente o pensás en cómo ir combinando tus zapatos con un look integral?

No, nunca nos inspiramos en un look en particular porque creemos que la moda es libre y cada persona se expresa a través de la combinación de prendas. Sí pensamos en las ocasiones de usos, los colores que son tendencia cada temporada, pero siempre buscando que el calzado sea más vale atemporal y tenga carácter único.

Se viene una nueva temporada, ¿qué vas a estar proponiendo?

¡Mucha texana! Lanzamos una nueva línea de texanas de caña corta, y la cápsula de sneakers, que apuntan a chicas más inquietas. Por supuesto, se mantienen ingresos en todas nuestras restantes líneas de productos: chatitas, stilettos, charritos, botas de corte tradicional, etc.

Para contacto: Alberdi 165, Q. Quemu, La Pampa. Tel. (011) 5494 8565.

Conoce más en www.battaglialaguna.com.ar o en sus perfiles de Instagram y Facebook.