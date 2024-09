CREDITO CARAS

¿Cómo surgió Beauty Boss?

Beauty Boss nació en octubre de 2022, después de un giro importante en mi carrera. Antes tenía un salón de belleza donde ofrecíamos servicios de manicuría, cuidado de la piel, pestañas y cejas, y nos iba muy bien. La agenda, generalmente, estaba llena, y los clientes venían desde distintas localidades para atenderse con nosotras. Sin embargo, después de un tiempo, sentí que necesitaba un cambio. Trabajaba más de 10 horas al día, y aunque el negocio crecía, me sentía emocionalmente agotada. Fue en ese momento cuando decidí cerrar el salón y explorar nuevas oportunidades. Mi conocimiento en el rubro me inspiró a vender insumos y así nació Beauty Boss, un e-commerce de insumos de belleza creado por y para profesionales.

¿Qué los diferencia de la competencia?

Lo que realmente nos distingue es nuestro enfoque en las redes sociales y el equipo que tenemos. Somos profesionales que, antes de vender insumos, también estuvimos del otro lado, brindando servicios. Eso nos permite comprender profundamente las necesidades de nuestros clientes. Además, en Beauty Boss nos hemos enfocado en ofrecer más que productos: creamos contenido valioso en nuestras redes, desde tips y tutoriales hasta recomendaciones de productos. Queremos que los profesionales que nos siguen no solo compren, sino que también sientan que son parte de una comunidad. Eso ha sido clave para atraer a más de 37 mil seguidores en Instagram, todos profesionales que buscan crecer en su carrera.

Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Honestamente, no cambiaría nada. Cada experiencia con mi primer negocio fue fundamental para el éxito de este proyecto. Aprendí a gestionar las redes sociales, a conectar con los clientes y a entender qué es lo que realmente necesitan. También aprendí a anticipar las demandas del mercado y a crear una estrategia que me permitió crecer. Cada paso me preparó para que Beauty Boss explotara de la forma en que lo ha hecho.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Beauty Boss ha crecido sin parar desde que comenzamos, y a mediano plazo, veo totalmente factible expandirnos más allá de Argentina. Por el momento, estamos consolidándonos en el país, haciendo envíos a todo el territorio y ofreciendo envíos en el día en CABA y GBA. También estamos evaluando abrir un local físico y comenzar a fabricar nuestros propios productos. Además, queremos fortalecer nuestras ventas mayoristas, un área en la que estamos viendo mucho potencial. Sin duda, el crecimiento internacional está en nuestra mira.

Datos de contacto:

Instagram: @beautyboss.ar

WhatsApp: 1125261493

Web: www.beautyboss.com.ar