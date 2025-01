CREDITO CARAS

Myriam, ¿cómo fueron los inicios de su emprendimiento?

Siempre me gusto vender algo, pase por ventas de unas famosas cacerolas, joyería ambulatoria (andaba con el paño por todos lados), y con la ropa femenina, un día me cruce con una persona que hacía mucho que no veía y me comentó que fabricaba jeans para la mujer, él sabía que yo trabajaba bajo relación de dependencia así que me los ofreció para que los llevara a la oficina para venderlos, esto se reforzó en la pandemia y ahí comencé a expandirme y a tomarlo como un emprendimiento. De esta manera en el 2023 ya necesitaba un espacio porque mi casa ya no se podía más de las bolsas repletas con los jeans, hasta ese momento era todo venta online, así que logré conseguir un lugar para para tener mi Showroom y ahí incorpore todo tipo de indumentaria y diferentes marcas.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Lo que ofrezco es todo tipo de indumentaria donde predominan los diferentes tipos de jeans para la mujer, pero también cuento con remeras, camisas, buzos, sweaters, todo lo que la mujer necesita para contar con un lindo outfit, por otro lado también ofrezco diferentes tipos de calzados y siempre voy incorporando algo diferente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Si bien lo que se encuentra en mi showroom lo pueden conseguir en otro lado, me destaco por la atención personalizada y por tratar de encontrar lo que la clienta necesita, para mi es fundamental que la persona que se contacta o viene al local se vaya contenta y con ganas de volver.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Lo pienso y me cuesta encontrar algo, se dio todo muy espontaneo y una cosa me fue llevando a otra, eso hizo que me diera cuenta que es lo que me gusta y es lo que quiero dedicarme.

Datos de contacto:

WhatsApp: 11-4036-2781

Facebook: Bella Sofi Jeans

Instagram: bella_sofi_jeans

Mail: [email protected]