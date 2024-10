CREDITO CARAS

Marilina, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Bellabelle nació en abril del 2017, luego del nacimiento de mi hijo. Siempre trabajé en relación de dependencia desde mis 18 años en diferentes empresas hasta que un día dije “basta”. No estaba en mi mente dejar a mi hijo de 3 meses en una guardería y, en ese momento, no tenía ningún familiar que me diera una mano. Después de muchas charlas y mates con mi marido decidimos que lo mejor era renunciar. Y así sucedió, pero esa decisión vino acompañado del nacimiento de este hermoso proyecto que hoy llamo Bellabelle.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

En este espacio se encuentran los más bellos souvenirs personalizados y útiles para todos los eventos familiares, sobre todo los infantiles.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La originalidad y creatividad; la personalización; la calidad de materiales; temáticas en tendencia; la diversificación de productos; y la atención post venta.

¿Cómo proyectas a tu marca de cara al futuro?

Mi visión a futuro es seguir creciendo en cuanto a infraestructura, con dotación de personal y pudiendo incluir cada vez más productos al catálogo actual de la página web.

Si tuvieras que iniciar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si pudiera volver el tiempo atrás hubiese creado la tienda web desde un comienzo para incrementar ventas y acortar tiempos.

Datos de contacto:

Instagram: @bellabelle_ok

Web: www.bellabelle.com.ar

WhatsApp: 1571286365

Colaboración con @pazsolareventos