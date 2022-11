BELLAGEMA, Detalles Sutiles de Vanguardia

CREDITO CARAS

¿Quién es la Diseñadora detrás de BellaGema y en que se Inspira para llevar adelante las creaciones de las colecciones?

Mi nombre es Barbara Gonzalez, soy empresaria, emprendedora y me considero una persona multifacética. Estudie Licenciatura en producción de Bioimagenes (UBA). Al finalizar mi carrera decidí alimentar mi alma con estudios de arte e historia de la moda, lo llevo en mis venas (mi madre es Profesora de Bellas Artes y Artista plástica), crecí acompañándola en cada exposición que realizaba.

Me inspiro en las tendencias europeas y trato de hacer una adaptación a nuestro estilo Argentino, un poco más conservador, pero sin olvidar la originalidad y sello propio.

¿Cómo nace la marca?

Hace 7 años, durante una cena con amigos, charlando de sueños, surgió el mío… tener una marca propia de accesorios, que reflejara el amor que siento por el arte y el diseño. Fue entonces donde me alentaron a jugarme y emprender gracias a que implantaron en mi esa semillita del... ¿y por qué no?. Al día siguiente empecé a diagramar los bocetos, primero diseñé para mi Boda un fascinator con plumas y cristales, luego el tocado para mi y mi hijita, un boutonniere para mi futuro esposo…y así nació mi primera colección.

¿Cómo es el proceso y selección de materiales junto con la confección de cada accesorio?

La verdad es que soy una diseñadora muy versátil. Me gusta mezclar materiales y técnicas para lograr diferentes texturas. Depende mucho de que producto vaya a diseñar, si es un sombrero fascinator tengo más libertad para mezclar materiales, mientras que si es un tocado estoy un poco mas limitada a las perlas, cristales, encajes y puntillas.

Utilizamos insumos en su mayoría importados, compramos piedras y cristales en las casas de proveedores mas reconocidos de Bs. As.

¿Qué productos comercializan?

BellaGema está pensada como el complemento fino de cualquier diseño de alta costura, para acompañar el Civil, a la novia con su vestido o a los invitados al evento, con sombreros de Fieltro tipo FEDORA, BOMBIN, CAPELINA O FASCINATOR que en todos sus estilos son realizados a medida.

Pero si el evento es de noche admite más el accesorio de tocado, fajas y charreteras bordadas con gemas y cristales. Mucho brillo y elegancia.

También contamos con una línea de Bijouterie fina (gargantillas, aros, pulseras).

¿Cuáles son las modalidades de venta, donde podemos encontrarlos?

Tenemos venta ON-LINE con todos los medios de pago, nos encuentran en redes sociales o comunicándose vía mail, donde podrán consultar cualquier inquietud y los asesoraremos sin cargo.

Los diseños personalizados tardan 10 a 15 días. Mientras que los READY TO GO siempre están presentes para aquellas novias que no llegan con los tiempos.

Realizamos envíos a todo el país y el exterior. Con la compra de cada accesorio enviamos un obsequio para completar el look ¡¡ssshhh sorpresa!!

Los esperamos para juntos diseñar el accesorio de tus sueños.



Página web bellagema.com.ar

[email protected]

Instagram @bellagemastore

Facebook bellagemastore

WhatsApp +5491171396068