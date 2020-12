Benjamin Market: ¿dónde comprar carne orgánica?

En Argentina se come mucha carne, es uno de los alimentos mas consumidos. Para lograr abastecer esta demana y mejorar la rentabilidad, a través del tiempo se fue modificando la forma de crianza de los animales, esta modificación consiste en agrupar la mayor cantidad de animales posibles (a tal punto que a veces no pueden ni moverse) y darle una dieta acelerada de engorde con el objetivo de mejorar la producción y reducir los tiempos. Esto abarata los costos al consumidor y al productor, sin embargo la calidad de la carne y el cuidado animal se ven muy afectados por esta técnica obteniendo un producto con poco valor nutricional, maltrato animal y un dano muy grande al ecosistema.

La produccion de carne organica no es una novedad, existe desde siempre. Es la forma como nuestroa antepasados criaban los animales, contrario a la produccion actual. Basicamente se deja al animal suelto como antes, su alimentacion y crianza es totalmente natural, se deja al animal que coma pasto, camine y se desarrolle con normalidad, no se usan granos de engorde y tampoco se permite encerrarlo. Se establecen una canidad de animales por hectarea para que puedan caminar y no se permite el uso de aceleradores.

Encontrar un lugar donde vendan carne organica no es tarea facil, existe un mercado en buenos aires se llama benjamin market. Este mercado trabaja con productores directos certificados y ofrece una gran variedad de cortes listos para llevar, se puede conseguir la mayoria de cortes y sus precios duplican el valor de cualquier carniceria de barrio, si aun no probaste la carne organica es un buen momento para que pases por este mercado.

La oferta es grande, hay cortes clasicos como el ojo de bife, bife de chorizo, lomo, entrana, paleta, cuadril, colita de cuadril y nalga para milanesa. Tambien cortes mas seleccionados que varian entre el Tbone, Prime Rib y Tomahawk.

Es posible visitar este lugar todos los días, inclusive sábados y domingos se encuentra abierto. También encontraras otros productos como frutas y verduras organcias, pollo pastoril, productos vegetarianos y prácticamente todo lo que necesitas para tu alimentación de todos los días. Se puede solicitar envio a domicilio y aceptan todos los medios de pagos, tienen una pagina web www.benjaminmarket.com.ar o whatsapp 11 2159 3867 donde se puede realizar pedidos y pasar a retirarlo o solicitar un delivery.