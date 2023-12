Berenice Schkair: ‘’Mi esencia como mujer es la versatilidad’’

CREDITO CARAS

Berenice Schkair (31) podría definirse como una mujer camaleónica, que se puede mostrar como una mujer diferente en cada ocasión. ‘’Mi esencia como mujer es la versatilidad”, dice Berenice que, en sus comienzos como modelo, supo cómo crecer en el ambiente televisivo y de la moda desde sus 19 años, hasta convertirse hoy en una “IT GIRL” en redes sociales, donde muestra su estilo de vida y es una de las argentinas más influyentes del mundo de la moda y la belleza, con más de 235.000 seguidores en Instagram (@bereniceschkair). Las marcas líderes como Garnier, Maybelline, y L’Oréal Paris (de la cual es Embajadora), la eligen para mostrar a su audiencia sus mejores productos y cada nuevo lanzamiento.

También se ha desempeñado como conductora en Tv, ámbito en el que se augura un futuro increíble. Quien conozca a Berenice, sabrá que es una mujer tan encantadora como magnética, con el don de comunicar a flor de piel y en sus múltiples facetas.

En su rol de Empresaria, es Dueña de su propia línea de Perfumes, Berenice Collection, y de Calzados, Berenice Shoes, siendo ambas marcas fieles a su esencia de mujer sofisticada, y a la vez fresca y juvenil.

En su lado más íntimo, se confiesa apasionada por el arte, el diseño, la pintura, y la televisión. Fanática de la moda, heredó el gusto fashion de su mamá y su abuela, una de las mujeres más elegantes de Argentina. Fanática de los animales, su conejo se llama Molly.

A pesar de los difíciles meses que le tocó vivir en 2019, Berenice asegura que la tragedia golpea a todos en algún momento y, por eso, ella no pierde el optimismo ni la fuerza. “Mi vaso está medio lleno. Creo que a nuestra generación se le ha dado una oportunidad especial para hacer el bien en el mundo y tenemos la intención de aprovechar esa oportunidad”.

Se siente diferente, y en esta nueva etapa de su vida se anima a salir del caparazón y dejar por un rato su habitual bajo perfil (aunque no lo demuestre, se confiesa muy “tímida”). Invitada especialmente por CARAS para asistir a la gran Gala de Aniversario de sus 30 Años, Berenice se convirtió una de las celebrities más buscada por los flashes, y cautivó todas las miradas con un vestido Rojo deslumbrante, acorde al Dress Code de la Fiesta, en el que no faltaron las transparencias para un look sensual y a la vez sofisticado.

Este año visitó por primera vez Londres y sueña con vivir allí. Lo que más le gusta de Londres es que “las cosas se dan de manera más fácil y la calidad de vida es bárbara. La cantidad de museos y las actividades culturales que ofrecen son infinitas… En cuanto a lo gastronómico, me gusta probar restaurantes nuevos y la vida nocturna es divertida. Europa es mágica, cada rincón tiene su historia.”

Además, Berenice nos confiesa qué cualidades debe tener un hombre para conquistarla. “Tiene que ser atento, trabajador, cuando quiere algo y va por lo que quiere y lo logra, me enamoran los hombres fuertes pero sensibles al mismo tiempo”. Y si bien está soltera, sueña con volver a enamorarse.

Berenice Schkair. Modelo. Tv Host. Influencer. Empresaria. Mujer con un poder femenino cautivante. Camaleónica. Única.

Para contactarte con Berenice

@bereniceschkair

@berenicezapatos

@berenicecollection