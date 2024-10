“Bianca Perfumes: Fragancias que Enamoran”

CREDITO CARAS

¿Cómo surgió la empresa?

Antes de pandemia, probe invertir en maquillajes para colaborar con un ingreso económico a mi hogar, comencé armando un showroom en mi departamento, gracias a eso me encontré con el mundo de los perfumes, dejando de lado los maquillajes para dedicarme a lo que se transformó no solo en un emprendimiento,sino en una pasión. Al siguiente año me anime a tener el primer local pero vino la pandemia y tuve que cerrar. Comencé de cero nuevamente invirtiendo en poquitos perfumes, fue tan grande la repercusión que tuve que abrir mi local nuevamente ya que se colapsaba la vereda de mi departamento con clientes. Comencé con marcas económicas con poco conocimientos del rubro pero con dedicación, constancia, mucho esfuerzo y sobre todo mucho estudio me hice conocida en el rubro. Hoy luego de 4 años vendemos productos de calidad aprobados por Anmat en nuestro local físico.

¿Cuáles son los servicios que brinda?

venta de perfumes inspirados en los de diseñador aprobadas por Anmat con amplia variedad, y perfumes árabes importados 100% originales. Ofrecemos calidad a un precio bajo, para que un buen perfume esté al alcance de todos, es nuestra consigna.

¿Cómo proyectas tu marca a mediano plazo?

Expandiéndose dentro de mi provincia y de a poco ir por otras provincias vecinas, aspiramos también a ser mayoristas.

¿Qué te diferencia de la competencia?

El servicio que se brinda pre y post venta, no dejar baches ni dudas a los clientes a la hora de adquirir uno de nuestros perfumes, intentar siempre que el cliente esté conforme con el asesoramiento y el producto, brindando posibilidades de probar otros perfumes con envíos de muestras sin costo adicional, regalos, descuentos, promociones y constantes novedades sorprendiendo a más de un cliente.

Si comenzaras nuevamente ¿Qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo, lo haría todo igual porque el reconocimiento de la gente a mi esfuerzo en tan poco tiempo me ayudó a crecer como emprendedora y me estimuló a ir por más con precios más que convenientes a pesar de la economía actual del país.

Instagram: @bianca.perfumes

Email: [email protected]

Teléfono: 3624719459

Dirección: Av 9 de Julio 1426 Resistencia Chaco