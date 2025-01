CREDITO CARAS

Bioasis nació de mi propia búsqueda personal. Después de probar este tipo de terapias en el extranjero y sentir en carne propia cuánto me ayudaban, me di cuenta de que en Argentina no existía un lugar donde se ofrecieran. Entonces, decidí crearlo. Viajo mucho buscando tratamientos para mi hijo que tiene autismo, y en esos momentos difíciles, donde sentía que me faltaba equilibrio, encontré en estas terapias una forma de volver a conectar conmigo misma. Mientras estudiaba coaching en salud y longevidad, experimenté en mi propio cuerpo los beneficios. Fue ahí cuando pensé: ‘Esto tiene que estar en Argentina, necesitamos un lugar así.’ Y así empezó todo.

En Bioasis ofrecemos servicios que combinan innovación y tecnología de vanguardia para el bienestar integral. Desde experiencias como el sauna con cromoterapia, crioterapia con ozono, y la Mat de jade y turmalina, hasta terapias con luces rojas e infrarrojas y compresión. Además, contamos con dispositivos inteligentes como lentes especiales, BrainTap, máscaras faciales con luces, InnerBalance, Grounding Wristband, sueroterapia y masajes. Pero lo que nos hace únicos, además de ser el primer centro de biohacking con el que cuenta Argentina, es que cada detalle está pensado para que quienes nos visitan encuentren equilibrio y bienestar, y salgan considerablemente mejor que como entraron.

Lo que realmente nos caracteriza es el trato personalizado que brindamos. Cada persona que viene a Bioasis se siente única, porque así lo es para nosotros. Más allá de los beneficios específicos de cada terapia que ofrecemos, nos enfocamos en crear una experiencia llena de calidez y cuidado. Nos tomamos el tiempo para entender las necesidades de cada individuo y asegurarnos de que se sienta valorado y acompañado. Creo que esa atención especial, ese enfoque en lo humano, es lo que realmente nos diferencia y hace que no solo nos elijan sino, cada visita sea transformadora.

En cuanto a la proyección de la marca, nuestra visión es expandir el bienestar. Queremos que cada persona que llegue a Bioasis salga mejor de lo que llegó, que regrese a su casa con una sonrisa y la transmita a quienes la rodean. Nuestro objetivo es crecer como una comunidad en armonía, donde el bienestar personal se multiplique y genere un impacto positivo en los demás. Aspiramos a ser agentes de cambio en el mundo, inspirando a más personas a vivir en equilibrio, con salud y en conexión con lo mejor de sí mismas.

Si pudiera volver al comienzo, creo que hubiera puesto más énfasis en promocionar el lugar y comunicar todo lo que ofrecemos. Honestamente, nos sorprendió mucho la recepción que tuvimos. En ese momento estábamos tan enfocados en nuestro propósito, en crear un espacio de bienestar único, que la comunicación pasó a un segundo plano. Afortunadamente, Bioasis creció de forma orgánica gracias al boca a boca y a las experiencias positivas de quienes nos visitaron. Sin embargo, mirando hacia atrás, hubiera sido interesante haber trabajado más en dar a conocer nuestra propuesta desde el principio.

Mi recomendación para alguien que quiere probar biohacking es simple: escúchate. Tómate un momento para conectar con vos mismo, sentir qué te resuena y preguntarte qué necesitas para estar mejor. El biohacking es muy personal; no se trata solo de seguir tendencias, sino de descubrir qué herramientas o técnicas realmente te ayudan a equilibrar tu cuerpo, mente y emociones. confía en esa intuición, porque ahí está la clave para empezar un verdadero cambio.

Para mí, el biohacking es la combinación perfecta entre prácticas ancestrales y tecnología de vanguardia, todo enfocado en potenciar el bienestar y la salud.

Fue un antes y un después en mi vida; un cambio verdadero, profundo, que transformó mi bienestar físico y emocional. Hoy, mi deseo es que más personas puedan experimentar ese mismo cambio, descubrir lo que su cuerpo y mente necesitan y alcanzar su máximo potencial para vivir mejor, con más equilibrio y energía.

Contacto:

Web: www.bioasiswellness.com

Instagram: bioasiswellness

WhatsApp: 11 3366 1999