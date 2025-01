Wanda Nara está pasando por diversas batallas legales. Muchas de ellas están relacionadas con Mauro Icardi, la tenencia y la cuota alimenticia de Francesca e Isabela, las hijas que tienen en común. A esto, se le suma las denuncias que la China Suárez hizo contra la modelo, para protegerse de sus acusaciones mediáticas. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó que la conductora enfrenta otra batalla en la Justicia, debido a una deuda que tendría con la abogada internacional, Carla Junqueira.

Wanda Nara y Carla Junqueira

¿Cuál es la dura acusación de la abogada internacional contra Wanda Nara?

La relación de Ana Rosenfeld y Wanda Nara sobrepasa la de cualquier abogado con su cliente. Ambas demostraron ser amigas, fuera de todas las ayudas legales que la letrada le brindó a la modelo. Sin embargo, en las últimas semanas, fue desvinculada del caso de Mauro Icardi. Esto provocó todo tipo de comentarios sobre una relación deteriorada, pero ambas salieron a aclarar que su amistad continuaba a pesar de la decisión profesional.

Wanda Nara y Ana Rosenfeld

Es en este contexto que surge una nueva denuncia que apunta a ambas. Carla Junqueira, la abogada internacional, se pronunció en LAM y aseguró que la letrada y la modelo le debían miles de dólares. "Yo hice todo el trabajo sobre el caso de Wanda y Ana Rosenfeld se apoderó y lo firmó como si hubiera sido de ella", aseguró Junqueira, en conversación con Ángel de Brito. De esta manera, expresó que su labor fue invisibilizado y apropiado por la abogada de Nara.

En esa línea, agregó que ambas mujeres le debían por su labor. "Me pagaban 50 mil dólares, pero por descuentos desconocidos me quedaba solamente en 10 mil dólares", apuntó. Esto se terminó sumando a una lista de batallas legales que está enfrentando la conductora, y ahora la abogada histórica de Nara. Junqueira no dudó en mostrar su enojo en la televisión argentina, y cerró: "No es justo que se apropien del trabajo de otros".

La evidencia de Carla Junqueira

Wanda Nara y Ana Rosenfeld no dieron respuestas respecto a esta denuncia, ni tampoco confirmaron lo sucedido. A pesar de eso, la abogada internacional compartió evidencias de lo que decía, y las redes sociales comenzaron a pronunciarse al respecto. Mientras tanto, la modelo se sigue enfrentando a Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas. Si bien antes estaba en el caso Rosenfeld, ahora se encuentra a cargo Nicolás Payarola, un abogado penalista de confianza de Nara.

A.E