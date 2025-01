La princesa Leonor se encuentra realizando uno de los viajes más importantes de su vida. Con el objetivo de completar su formación militar, la heredera española se encuentra a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, con quien viajará por seis meses para conocer el puerto de ocho países. Sin embargo, esta travesía despertó la duda de por qué debía cumplir con esta labor, mientras que otras princesas como Amalia de Holanda no debían hacerlo.

¿Por qué la princesa Leonor debe tener una formación militar y Amalia de Holanda no?

La princesa Leonor logró emocionar y hacer sentir orgullosos a sus padres, el rey Felipe VI y Letizia Ortiz. Con un cálido abrazo la despidieron, y expresaron a la prensa lo bien que le haría este viaje. Desde el mes de agosto, en 2024, la heredera se encuentra realizando la formación militar en la Academia Militar de Zaragoza. Cuando regrese de su viaje a bordo del buque escuela, le faltará terminar dos cursos más para pasar por los diferentes ejércitos.

El buque en el que se encuentra la princesa Leonor

Sin embargo, ella no fue la única en la Casa Real Española que realizó esto. Su abuelo, el rey Juan Carlos, se embarcó como guardiamarina en 1958, y mientras que su padre, el rey Felipe VI, partió de Las Palmas para finalizar el viaje en la travesía de Baltimore, en Estados Unidos, en el año 1987. Esto se debe a que el rey de España tiene el título de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y será parte de los que ya tiene, cuando la princesa de Asturias reine.

Esto mismo no pasa en la realeza de Holanda. Amalia, quien también es heredera al trono, no tiene la obligación de realizar formación militar. Su padre, el rey Guillermo, sí se formó en esta disciplina, y a su hija se la ha visto en diferentes eventos militares. Sin embargo, el monarca no tiene el título de jefe de las Fuerzas Armadas, por el contrario de otras familias de la realeza. De esta manera, hacen opcional la posibilidad de formación militar.

El caso de la princesa Leonor no es el único obligatorio. Elisabeth de Bélgica pasó unos meses en un campamento militar, luego de que en 2020 y 2021 estuviera en la Real Academia Militar de Bruselas. Por otro lado, Ingrid de Noruega también dio comienzo a su formación militar, en el campamento Skjold, para formarse en el batallón de ingenieros de la Brigada Norte. De esta manera, se diferencian de Amalia de Holanda, quien no tiene la obligación de realizarlo.

