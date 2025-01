La guerra librada entre Wanda Nara y la China Suárez parece no tener fin. Mientras la conductora y Mauro Icardi intentan llegar a acuerdos de divorcio mediante la Justicia, en las redes sociales no hay tregua alguna. Desde frases punzantes hasta imágenes provocativas, los protagonistas de este escándalo no escatiman en provocaciones que no pasan desapercibidas.

Durante la tarde del lunes, Wanda Nara y la China Suárez tuvieron una especial coincidencia, que no habría sido librada al azar ya que la conductora la realizó primero en Instagram y minutos más tarde lo hizo la actriz. Sin embargo, el objetivo fue el mismo: dedicarle mensaje a sus amores.

La coincidencia de Wanda Nara y la China Suárez

En 2021, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron uno de los escándalos de la década, al momento que la conductora reveló que la actriz con quien compartía un vínculo cercano había tenido un amorío con su entonces esposo. Desde ese momento, la expareja intentó retomar su relación, pero no lo lograron y anunciaron su separación definitiva en octubre de 2024.

Lo que era inesperado era que Mauro Icardi y la China Suárez retomaran ese fugaz vínculo y vivieran un romance, y eso está sucediendo. En paralelo, Wanda Nara oficializó su amor con L-Gante. Aunque las dos partes viven un nuevo presente, el enfrentamiento existe. Primero entre la expareja que no logran llegar a acuerdos judiciales vinculados a sus dos hijas, y luego entre las dos mujeres que muestran una "competencia" en redes sociales sobre quién la está pasando mejor.

Lo cierto es que cada publicación realizada en redes sociales puede ser examinada y allí hallar algún tipo de mensaje oculto en contra de la otra parte. Pero este lunes no fue necesaria una observación en detalle ya que ambas publicaron un contenido casi en espejo.

Primero, Wanda Nara compartió una imagen en la que se puede ver a L-Gante mientras conduce el automóvil que ambos abordan. Acompaño la imagen con un emoji del corazón. Luego, fue el turno de la China Suárez, quien hizo lo propio mostrando la salida que tuvo con Mauro Icardi, y acompañó con las palabras: "My date".

De esta forma, las dos mujeres coincidieron en su publicación en redes sociales. Lo cierto es que en redes sociales las críticas suelen apuntar hacia Suárez, ya que replica ciertas acciones y contenido similares a las que realiza Nara, según la observación de los usuarios. Por su parte, la conductora dijo en diversas ocasiones que la nueva pareja de su exesposa siempre había querido vivir su vida.