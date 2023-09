Biointegra: El mundo de la intuición y la energía

CREDITO CARAS

Probablemente les suceda que al entrar a determinados lugares sienten una onda “rara”, algo incómodo que no pueden explicar o que el ambiente está denso. O al revés, que al estar cerca de determinadas personas sientan buena vibra. O que ponerse ropa de un color específico les trae entusiasmo o alegría. Es fácil verlo en la conducta de los animales que, sencillamente, se acercan o se alejan en algunas situaciones.

A veces tenemos lo que se llama “corazonadas”. Una mezcla de sentimiento y pensamiento que no llega a ser muy clara desde la mente intelectual, pero tiene una certeza interna. Sin embargo, como estamos en automático, la negamos, o no estamos acostumbrados a darle atención, y seguimos de largo, pero nuestro lado intuitivo percibe las vibraciones.

“Los temas que rondan la energía no se tratan de misticismos ajenos a lo más básico de la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos “leyendo energía”, es decir captando y emitiendo frecuencias, longitudes de onda, por eso estamos comunicados con todo. Todo es vibración. Una forma de comprobarlo viendo como, por ejemplo, un objeto que está en una repisa vibra cuando pasa un avión. Ahí hay vibración y resonancia”, asegura la Dra. Marina Monk -Médica, Terapeuta Holística, Biodecodificadora, Docente de Formación de Lectura de Aura Biointegra y talleres de Cantoterapia- y completa con un recuerdo: “Cuando yo tenía 20 años cuidaba a un niño pequeño cuyo papá, cuando era muy joven, en un asalto había recibido esquirlas de escopeta que dañaron alguna parte de su cerebro dejándole una secuela muy específica: no reconocía la cara de las personas que veía esporádica o recientemente. Si me veía en la calle no me saludaba y cuando yo tocaba timbre, al escuchar mi voz, ya aparecía la total confianza. Es decir: un problema con la memoria anterógrada reciente vinculada a lo visual y fisonómico. Tan puntual. La ciencia conoce aproximadamente como funciona un 15 o 20% del cerebro solamente, que lo puede reconocer con estudios de potenciales evocados (que parte del cerebro se activa ante estímulos específicos). Entonces, es inimaginablemente vasto lo que puede hacer: entre esas funciones está la clarividencia, clariaudiencia, la telequinesis, predecir o recordar, enfermar y sanar, por supuesto comunicarse más allá de lo concreto y leer energías…

- ¿Y para qué sirve conectar desde ese lugar?

Para salir del modo automático, generarnos bienestar, tener más energía, ser creativos y serenar, ya que el lugar del observador trae serenidad y percibir la energía es un espacio sin juicio y puro presente. Ser creativos nos permite no repetir programas familiares, encontrar nuevas soluciones, mejorar vínculos, animarnos a hacer aquello que queremos hacer, disfrutar, aprender y sentir confianza, entre otras bondades. Sabernos conectados con el universo también trae sensación de seguridad y se despliegan sincronías.

- ¿Cómo podemos hacerlo?

Prestando atención a lo que vemos, pensamos y sentimos, a veces en las simples cosas. Haciendo este ejercicio: frotar palma con palma durante un minuto y luego separarlas entre sí y sentir la energía que hay en el medio como si nuestras manos fueran imanes. Abrir y cerrar la distancia para percibir ese campo de fuerza. También registrando el campo vibratorio interno, por ejemplo, percibiendo el latido del corazón y preguntándose “¿hasta dónde llega esa onda?” También haciendo ejercicios de integración cerebral: escritura, dibujo, percusión, una coreografía o cualquier arte. ¡Y deporte, obviamente, también!

- ¿Qué actividades tiene programadas para recorrer esas energías a través del arte y otras disciplinas?

El sábado 4 de noviembre en zona Norte tendremos un encuentro “ADN Transformación y Sincronicidad”. El miércoles 11 de octubre daré online Talleres “Inner Calm” para el abordaje de Ansiedad Pánicos y Estrés. También en Fundación Columbia de Conciencia y Energía brindo una formación online y presencial de Lectura de Aura Biointegra. Y todos los martes a las 18 hs en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA) brindamos un Taller bimestral de Cantoterapia. Para ninguna de estas actividades es necesaria experiencia previa.

- ¿También da sesiones individuales?

Sí, doy online sesiones de Lectura de Aura , biodecodificación y constelaciones integradas. Se pueden comunicar conmigo a través de las redes o directamente por whatsapp.

