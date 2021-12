BRICA HOME: dales a tus espacios el estilo que te identifica

“Siempre me gustó decorar los ambientes y darles una nueva vida. Hice un montón de cursos y finalmente estudié la carrera de diseño de interiores y espacios verdes. Actualmente me dedico a ambas profesiones”, destaca Alejandra quien se encarga no solo de realizar el diseño del espacio deseado, sino que acompaña a los clientes en todo momento y con el objetivo de cumplir con sus gustos, estilos de preferencia y necesidades.

¿En que se destaca tu servicio de decoración?

El servicio que ofrezco es el de diseñar espacios para que sean confortables y atractivos, utilizando muchas veces los objetos que ya se encuentran allí, restaurándolos o interviniéndolos para darles una nueva oportunidad.

También tengo un negocio de decoración en el que atiendo directamente a mis clientes y en el que pueden adquirir algunos objetos. A ello se le suma mi línea de artículos de blanquería que son de diseño personal, con un estilo propio, rústico y muy actual.

¿Cómo te has reinventado con la pandemia?

Durante la pandemia todos tuvimos que adaptar nuestras profesiones a la situación que nos tocó vivir, En mi caso me ayudó el hecho de que las personas, al estar en sus casas, querían verlas lindas, por lo que tuve bastante trabajo. Los clientes me convocaron para ayudarlos en esa tarea, ya sea adquiriendo mis productos o a través del asesoramiento para modificar sus ambientes.

¿Qué experiencia brindan en BRICA HOME?

La experiencia que intento transmitir es que con poco se puede hacer mucho y que no por gastar más el resultado es el mejor. Solo hay que tener criterio y buen gusto. Hay muchas cosas que pueden reutilizarse, dándoles una nueva vida con la intervención adecuada.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Las tendencias actuales en decoración van de la mano de ciertos estilos, como el “farm style”, el estilo industrial o el boho chic, pero algo importante de recalcar es que cada persona debería poder plasmar su propio estilo en su casa, ya que es quien va a habitar ese espacio y convivir diariamente con lo que allí se encuentre.

Hay diseños que por más que estén de moda no son adecuados para diversos perfiles. Esto no significa que no se pueda tomar algún lineamiento dentro de las tendencias, pero debería cada uno adaptarlo a sus propios gustos y necesidades. Y mucho de eso depende del asesoramiento del diseñador.

Alejandra, ¿en dónde te gusta poner el foco?

Me encanta poner el foco en los detalles. Siempre, el detalle marca la diferencia, tanto en los objetos que diseño, como en los trabajos de restauración e intervención que hago.

Por último, ¿cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

La mayoría de los clientes se acerca porque no sabe qué cambios hacer para que su casa tenga más armonía, o sea más confortable, o se vea más luminosa, ¡o qué hacer con el mueble que heredó de la abuela! Allí comienza mi tarea de guía para definir qué se va y qué se queda, qué cambios hacer para lograr lo que vienen a buscar.

Por CREDITO CARAS