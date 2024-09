CREDITO CARAS

Fernanda, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Budin Bags surgió en plena pandemia, con un poco más de tiempo en mi casa descubrí que carteras que había pagado muy caras eran de plástico o cuerina y hechas en serie, que no duraban y que podía diseñar y confeccionar una cartera a mano para reemplazar las de marcas reconocidas. Allí me pregunté por qué no hacerla yo misma eligiendo los cueros y herrajes a mi gusto, así que empecé el camino de conocer proveedores y quedé fascinada con un mundo nuevo de texturas y colores para dejar volar mi imaginación. Muy pronto fui aprendiendo a confeccionar carteras y mis amigas al verlas empezaron a pedirme que les hiciera carteras, primero una después muchas más. Empezaron los puestos en las ferias de diseño y el crecimiento en las redes sociales.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Budin Bags es una marca 100% cuero argentino con diseño de autor. En nuestra tienda online van a encontrar piezas de cuero, con ediciones limitadas. Nuestro fuerte son las Tote Bags, carteras tipo bolsa de compras en las cuales podés llevar de todo. Diseños atemporales que acompañan a la mujer de todos los días con un sello propio. También incorporamos billeteras, estuches para lentes, books en cuero y otros accesorios.

En Budin Bags nos encanta conocer a nuestros clientes, creamos una comunidad que crece día a día, contestamos consultas y contamos con un servicio de envíos a todo el país con la opción de entrega inmediata.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Nuestro objetivo es posicionarnos en el exterior. Tenemos algunas propuestas, pero no vamos a develar más por ahora. Queremos dar a conocer la marca y que nos reconozcan como emprendedores argentinos con diseño de autor. Sabemos que en el exterior tanto en Uruguay como Chile son apasionados por el cuero argentino, estamos mirando Europa. En síntesis en Budin Bags van a encontrar un sello propio.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Ante todo que es cuero legítimo pero también el diseño, y sin dudas el costo beneficio. Por el precio de una cartera común en eco cuero podés tener diseño de calidad en cuero 100% argentino. El cuero genuino es noble y duradero.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Estoy segura que seguiría por este camino de emprender, mirando las nuevas tendencias, capacitándome y explorando nuevos materiales. Lo más importante es la constancia y el contacto con los clientes, crear una comunidad que te apoye y le interese los productos nacionales.

Datos de contacto:

Instagram @budinbags

Tik Tok: budinbags

WhatsApp: 11 5174 9179

Tienda: https://budinbags.empretienda.com.ar/