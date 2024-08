Cachorros mal socializados: futuros adultos reactivos o miedosos

CREDITO CARAS

Uno de los factores fundamentales a la hora de educar a un cachorrito es una adecuada y variada socialización.

Cuando tu cachorro es expuesto de manera supervisada, segura y sostenida a distintos estímulos, se va creando en su cabecita una especie de álbum de figuritas.



Cuánto más nutrido sea el álbum, mayor repertorio vincular tendrá el perro. Y ello, va a impactar directamente en su salud social, tanto en el presente como en el futuro.



En la actualidad, nos encontramos con un problema: los profesionales de la salud veterinaria indican que hasta que no se haya dado la última vacuna, el cachorro no puede salir a pasear. Y es una realidad.

Pero, lo que todavía no se indica es que el cachorro puede salir a conocer el mundo exterior en brazos, en un bolsito de mano o en una mochila, sin entrar en contacto con el piso de la calle o el pasto de un parque.



Esto es absolutamente posible y es muy necesario hacerlo para que tu perrito pueda comenzar a armar su propio álbum de figuritas en su mente: personas altas, bajas, con barba, con anteojos, con sombreros, con capucha.

Cochecitos de bebé, motos, autos, bicicletas, monopatines, trenes, bocinas, sirenas, golpeteos.

Otros animales: perros, gatos, conejos y aves domésticas.



Esta exposición variada y guiada contribuirá a que el cachorro amplíe su espectro social, y además, que a futuro cuando sí pueda salir a la calle o al parque a pasear, sea un perro menos temeroso, más confiado y más seguro en las interacciones sociales.



Mientras más socialices a tu cachorro, más chances tendrás de tener un adulto estable.

Por el contrario, una escasa socialización nos traerá futuros problemas.



Desde la propia experiencia, puedo contarte que he atendido cachorros con una pobre socialización, sumado a otros factores que deterioran la salud social del perro, y el resultado no es grato: cachorros de siete meses o adultos jóvenes reactivos o miedosos.



Perros que ladran a todo estímulo que se les cruza en el camino, no quieren caminar en la calle, o se estresan tanto en un espacio público que se paralizan y no avanzan. Perros que tiran tarascones o incluso, muerden. Perros que tristemente no logran vincularse ni con otros perros, ni con otras personas.



Desde Educando a Emma te acompañamos en la etapa de socialización de tu cachorrito educando y dando tips para una correcta vida social interespecie.



Celular: 1157205861

Instagram: @educandoaemma

TikTok: @educando_a_emma