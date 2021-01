Calidad, historia y profesionalismo en la venta de electrodomésticos

Viviana De Divitiis es la directora de KALITEKNOS S.A una empresa familiar que la fundó en 1983 su padre Ricardo De Divitiis, realizando asesoramiento industrial a diversas empresas de electrodomésticos y electrónica que se radicaron en Tierra del Fuego y San Luis. En esta entrevista exclusiva, ella nos detalla en profundidad la historia de la empresa y nos comenta sobre los servicios y productos de primer nivel que brindan en la marca.

“En 1987 se fundó Argentron, una S.A que sirvió como plataforma de lanzamiento y producción de los productos Ariston en Argentina. En 2008, luego de vender Argentron S.A al grupo Ariston, KALITEKNOS S.A. tomó la representación de la marca italiana GLEM GAS SPA para Latinoamérica. GLEM es una marca de primerísima calidad, especializada en productos de cocción con un alto nivel de prestaciones”, destaca Viviana.

En la empresa cuentan con todo tipo de electrodomésticos y productos para la cocina, siendo representantes de marcas de vanguardia. Su objetivo es brindarles a sus clientes una experiencia única y de calidad por lo que te invitamos a conocerlos…

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

Durante 11 años hemos hecho foco en la venta mayorista para real estate, teniendo una participación muy interesante del mercado. La gente del rubro nos conocía pero no llegábamos al cliente en forma directa. Cuando las obras se pararon en marzo 2020, sin duda pensamos que la oportunidad estaba en llegar al consumidor en forma directa, para ese momento ya veníamos desarrollando una plataforma digital importante que complementamos con todas las redes sociales existentes y ciertos influencers.

Se reconfiguró el staff con más personal de diseño, publicidad, marketing. En definitiva, fue una reconversión profunda.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Como era un mercado a ganar hicimos mucho foco en que necesita realmente el consumidor. Trabajamos mucho en todos los frentes de ventas, pero lo importante fue poner mucha comunicación empática, precisa y eficiente.

A su vez, remodelamos el showroom para aquellos que quieren ver y tocar antes de decidir, teniendo en cuenta un sistema de turnos por protocolo. También incorporamos el showroom virtual, tanto para los que no quieren salir de sus casas por miedo o comodidad, como así también para los que están en otras provincias. Así pudimos acercarnos a nuestros clientes, permitiéndoles ver en detalle nuestros productos, evacuar sus dudas, conocer más en detalle nuestros productos y definir la compra en forma segura.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Queremos brindarles una experiencia de compra agradable, práctica, rápida y segura. Tanto en el proceso de compra como en el de entrega dentro de las 72hs. Es importante y prioritario para nosotros mantener a nuestros clientes seguros y contentos. Nuestros productos son de una calidad superior al standard del mercado y es sumamente importante tener una atención personalizada, detallando los atributos y funcionalidad de los productos ofrecidos. Todos los empleados de la empresa están focalizados en brindar esta experiencia donde el cliente se sienta valorado y bien tratado.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

La tendencia hoy es la automatización y la aplicación de la tecnología a los electrodomésticos. Es valorar la calidad superior, la funcionalidad, y el diseño italiano... y llevarlo ahí al centro del núcleo familiar y social que hoy más que nunca es la cocina. Buscamos facilitar y dar versatilidad a nuestros clientes sobre lo que quieren hacer o cocinar.

Por ejemplo, poder dejar la comida en el horno y programarlo con el sistema de inicio y fin de cocción, permitiéndonos en el mientras tanto poder realizar otras actividades fuera de casa... que nos brinden la experiencia de al volver sentir el olor a hogar de la comida recién lista... ¿Quién no quiere algo así al llegar a casa?

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿en dónde les gusta poner el foco?

Tenemos un nivel de fallas muy bajo, pero no quita eventualidades. El servicio post venta es el más importante para nosotros, es por esto que importamos repuestos en todos los embarques y contamos con un servicio técnico rápido, con repuestos de todo tipo y una red de service en todo el país.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Personalmente me siento muy feliz cuando me agradecen por la amabilidad, la eficiencia y el trato recibido, no solo mío sino de todo el equipo que me acompaña.

¿Cómo se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Nos proyectamos como una empresa pyme en crecimiento, que supo reconvertirse pese a las adversidades de este tan particular 2020. Hoy miramos hacia el futuro con mucho entusiasmo confiados en lo que hemos aprendido, ávidos de seguir aprendiendo cada día e incorporando nuevas marcas de alta gama complementarias a la cocina.

Casualmente, este mes, estamos lanzando la marca alemana Schock, de bachas y grifería de cocina, mundialmente reconocida como de las mejores del mercado. ¡Tenemos muchas expectativas de que será un éxito!

Datos de contacto: www.kaliteknos.com - IG @kaliteknos - FB @kaliteknos // VENTAS Whatsapp +54 9 11 67415187 - Dirección Showroom: Av. Alvarez Thomas 636 6to C y D.