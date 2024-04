“Camino Akashico: Carrera de Astrología”

CREDITO CARAS

Tomás, ¿qué te inspiró a dictar un curso de astrología?

Me inspiró el camino que vengo haciendo. Siempre me gustó la astrología pero recién de grande comencé a estudiar, cómo conté en la nota anterior, me gusta compartir la información que tengo, ya vengo utilizando la herramienta de los talleres para mi mismo, mi autoconocimiento y mi desarrollo personal.

Me inspiró también, ver que hay muchas propuestas para estudiar pero pocas en las cuales la información esté estructurada de la mejor manera, al ser una disciplina tan compleja en muchos cursos o talleres las temáticas se dan de manera desordenada. Al tener la experiencia de mi carrera de ingeniero logré diseñar el plan de estudio con una estructura que se adecue al proceso de aprendizaje de la mejor manera.

Busqué bajar la información de una manera simple y práctica durante toda la carrera y busco que sea muy ameno y con respuestas claras y profundas para que sirvan en el día a día y para que al recibirse puedan ser herramientas para los consultantes.

¿Cuál es el objetivo principal de esta carrera?

El objetivo principal de la carrera es conocer la astrología en profundidad y concluirla sabiendo leer cartas natales, revolución solar y todas las técnicas de astrología avanzada.

Después se puede ejercer de manera profesional, habiendo aprendido la astrología de una manera divertida y profunda con un enfoque espiritual y kármico.

¿Qué temas específicos trata el temario?

La carrera de astrología que dicto está conformada por tres años.

Durante la cursada del primer y segundo año se estudian las bases y se aprende a leer cartas.

El tercer año es opcional ya que es de práctica profesional supervisada, para quienes quede quieran profundizar más todavía.

¿Cómo estructuraste la carrera para garantizar una comprensión completa para los alumnos?

Primer año:

•Parte básica y estática de la astrología: ¿cómo está compuesto un signo?

•Las 12 casas de la astrología

•12 planetas con enfoque desde la astrología kármica.

•Quirón

•Nodo Norte y Sur

Segundo año:

Con enfoque en astrología dinámica

•Aspectos: ¿Cómo se comunican los planetas entre sí?

•Tránsito: Leer el cielo en el momento aplicado a cartas natales.

•Sinastrías

•Carta Compuesta

•Revolución Solar y Lunar

Tercer año:

•Astrología Antakarana

•Astrología Kármica

•Astrología Akashica

•Herramientas para abarcar una sesión de astrología

•Prácticas profesionales

¿Qué nivel de conocimiento previo se requiere para participar en el curso?

El conocimiento previo puede ser nulo para iniciar, pero en el caso de tener conocimientos lo que hacemos es realizar una evaluación para determinar si el alumno puede comenzar a cursar en segundo o tercer año.

¿Cómo integras la astrología en la vida cotidiana de los estudiantes?

La integración de la astrología en la vida cotidiana es el objetivo de la carrera, todos los temas se ejemplifican con fragmentos de películas que nos permite ver reflejadas las energías que vemos en los distintos planetas, además la idea es que los alumnos logren analizar sus propias cartas y las de las personas que tienen alrededor para poder observar en la realidad lo que vemos en la teoría.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el curso, y cómo pueden interesados inscribirse?

La carrera se hace de manera 100% online a través de zoom, las clases quedan grabadas para poder tener el material al alcance siempre y contar con el mismo en el caso de no haberse podido conectar a alguna clase.

Para Inscribirse se pueden contactar por WhatsApp al 11 6928-1615 o buscarme en Instagram como @camino.akashico donde ademas de generar contenido e interactuar con el público, comparto toda la información sobre la carrera.