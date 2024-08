Cantar es para unos pocos

CREDITO CARAS

Esta frase la escuché una y otra vez en boca de mis alumnos. Solemos llegar a una actividad nueva llenos de dudas, de cuestionamientos, de miedos, a veces ni siquiera sabemos porque lo estamos haciendo pero algo adentro nuestro nos mueve, nos impulsa a salir de nuestra zona conocida y nos invita a navegar en las aguas de los nuevos conocimientos, esa zona de aprendizaje que al inicio resulta muy incómoda pero luego, se va transformando en un espacio de disfrute, de autoconocimiento, de felicidad y cuando de cantar se trata la cosa se vuelve un poco más intensa.

Siempre me gusta decir que cantar es una forma de desnudarse, yo no puedo separar mi cuerpo, mi alma y espíritu de esta actividad y, por lo tanto, todo queda mucho más expuesto.

¿Siento cansancio? ¿Mi cabeza no para? ¿Estoy pasando un momento a nivel emocional difícil? ¿Estoy atravesando un duelo? ¿Estoy enamorado? ¿Tengo miedo e inseguridad? ¿Siento alegría, paz, tristeza, enojo? Estas son algunas de las cosas que a todos nos atraviesan en algún momento de nuestras vidas. No podemos vivir sin experimentarlas pero sí podemos vivirlas cantando y haciendo de esta herramienta un recurso valioso para exteriorizar eso que por dentro nos embellece u oscurece.

Recuerdo cuando tuve que atravesar una separación muy dolorosa. No sabía muy bien donde estaba parada, me costaba concentrarme en mi trabajo y lloraba más de la cuenta. Silencié mi voz pero mi alma cantaba y en un momento sin pensarlo me vi poniendo en melodías y letras todo lo que sentía y de esa manera el proceso se hizo más llevadero. Poco a poco me fui recuperando y mis emociones comenzaron a sanar. Me encanta pensar que Dios, al ser el creador de todo nos dio el arte como una extensión de su amor, una forma de ver su presencia en lo simple y descubrir su bondad.

Por eso soy una apasionada en todo lo que tiene que ver con romper paradigmas que nos limitan a conectarnos con nuestra voz, por dejar esas creencias erróneas y construir con cimientos sólidos una nueva visión que nos lleve más allá.

¿Y vos? ¿Todavía seguís creyendo que cantar es para unos pocos?

Nos vemos en un próximo compás! Con amor Keisy

