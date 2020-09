Carina Garnica: experta en disfunciones sexuales

View this post on Instagram

Zonas erógenas y Còmo estimularlas (Parte 1) Las zonas erógenas suelen ser similares en la mayoría de las personas, pero en cuanto a gustos se refiere cada persona puede tener unas preferencias y necesidades distintas. Te cuento las zonas erógenas más habituales en personas con vulva, más allá de la zona genital: -Labios: tienen mucho potencial para ser estimulados, ya sea durante los besos o más allá. Normalmente centramos la atención en la parte más voluminosa, su parte central, descuidando un poco los alrededores. Te cuento que el nervio bucal que rodea los labios es extremadamente sensible al tacto. ¿Probaste a pasar un dedo por esa zona? ¿Y hacer el mismo proceso con tu lengua? Notarás un cosquilleo muy estimulante… ¿Querés jugar un poco más? Añadí geles con efecto vibración y la experiencia será aún más excitante. -Orejas: los lóbulos de las orejas son una parte del cuerpo especialmente sensible. Probaste alguna vez ejercer presión o darles unos pequeños mordiscos mientras susurras palabras al oído? Son un buen punto de partida para seguir descendiendo con otras caricias eróticas. -Pecho y pezones: la zona de los pechos, en especial los pezones, es una zona de la anatomía que a veces pasamos por alto en los juegos y relaciones sexuales, pero seguro que esto cambia cuando leas lo que te voy a contar: ¿Sabías que algunas personas llegan al orgasmo con tan sòlo la estimulación de los pezones? (Cuando me estaba formando en sexología tampoco yo lo creía!!) Bueno, son una de las zonas erógenas con más potencial, y es porque la zona cerebral que se activa cuando estimulamos el pecho es la misma que responde a los estímulos del clítoris. ¿Por qué no darles entonces el protagonismo que merecen? Aplicar un poco de presión, succionar, acariciar con plumas, hielo… si jugas bien las cartas podes alcanzar alturas de placer innovadores!