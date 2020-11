Carla Manzur, fundadora de Mía Estética

Carla es la creadora de Mia estética, un espacio dedicado a cuidar el cuerpo mediante tratamientos de la más alta calidad del mercado. La profesional es esteticista (MN 2910), auxiliar de Kinesiología, sumado a sus estudios como asesora de imagen y estilo personal. En esta entrevista nos cuenta sobre las diversas propuestas estéticas que ofrece en su centro, que se ha destacado no solo por el servicio, sino por su atención de primer nivel.

Carla, ¿cómo nació la marca y cuál es su finalidad?

Mia Estética nació luego de capacitarme y trabajar en kinesiología durante más de cuatro años. Me especialicé en rehabilitación, masoterapia y drenaje linfático, ahí sentí la inspiración al ver que solo con mis manos podía ayudar a que las personas no solo se sintieran mejor, sino que se vieran mejor. Hoy en día con más de 15 años de experiencia sigo amando mi profesión.

¿Qué tratamientos tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Contamos con los mejores tratamientos estéticos no invasivos de última generación, entre ellos los más destacados de efecto inmediato son: Criolipólisis (lipo sin cirugía) y ondas de choque (tensa la piel) entre otros. Apuntamos a mujeres que quieran sentirse y verse mejor.

La calidad de servicio suele ser muy importante. ¿En dónde les gusta poner el foco?

En MIA entendemos que ante todo está el bienestar y la salud, muchas veces vienen chicas que no podemos atender por problemas de salud o que no necesitan de los tratamientos, charlamos con ellas y lo comprenden, somos personas y no números. Entendemos que, a veces, al querer tratar su exterior están tratando su interior. Así lo sentimos, priorizamos cuidarlas. También contamos con el apoyo médico de las Doctoras Gabriela y Alejandra Salem.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Destacamos por la experiencia de los profesionales, la atención y por priorizar los resultados con la empatía, que es lo que realmente necesitan las mujeres. Además, contamos con aparatología de última generación y alta gama.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Nos hace felices ver la satisfacción y alegría de cada una de ellas al obtener los resultados inmediatos en su cuerpo luego de la sesión.

Datos de contacto : Instagram: mia.estetica_ // Web: www.miaestetica.com.ar