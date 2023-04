Carolina Zonni

CREDITO CARAS

Carolina, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del arte?

Soy Fonoaudióloga recibida en el año 2003 y en ejercicio ininterrumpido hasta el 2020. En el año 2017, comencé a hacer cursos de tapicería, algo de pintura, hasta que en 2019, arranqué con clases de cerámica. Siendo que en la primera clase, sólo me dediqué a pintarla, y no hacerla. Con el tiempo, observé que las piezas de cerámica me quedaban muy chiquitas para pintar, siendo algo que ya empezaba a movilizarse muy fuerte en mí.

En 2020, la pandemia hizo que dejara de trabajar, hasta que un día, compré un bastidor, una espátula, un par de colores y ahí se produjo la magia. Sin pensarlo mucho todo fluyó, como si algo dentro de mí hubiera estado guardadito hasta ese momento. Tomé un par de cursos con artistas de Córdoba, y me largué con todo. No volví a trabajar de mi primera profesión, y desde ese momento nunca más dejé de pintar.

¿Qué estilo de arte realizas y cómo visualizas tus obras?

En la actualidad, he logrado hacerme un lugarcito dentro del arte.

Pinto obras abstractas a medida. Charlo mucho con mis clientes. Me gusta meterme un poquito en sus casas antes de comenzar a pintar cada obra. Logro vínculos geniales con las personas, y la devolución es increíble.

Para quien duda y no se anima a pintar, que lo haga. ¡El arte hace bien!