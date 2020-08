Carrera y cursos de astrología y tarot: formate con la mejor calidad del mercado

Gastón Gandolfi comenzó con sus estudios de psicología en el año 1998, sumando otras ramas como la espiritualidad, astrología y lenguajes simbólicos. En el 2010, formalizo toda su experiencia cuando finalizo su carrera como psicólogo en la UBA y su formación en astrología. Hoy el profesional nos cuenta como nació su espacio que asesora y educa a muchísimas personas en nuestro país.

“Cómo hace tiempo leía el Tarot, luego de echar las cartas a algunos compañeros de las carreras, ellos me insistieron en que arme un curso de Tarot. Así nació "Encuentros de Tarot", mi primera escuelita, por entonces solo de Tarot Marsellés”, recuerda Gastón sobre sus comienzos.

Luego de un tiempo y movilizado por la ayuda de colegas, se formó “Escuela Baraka de Astrología & Tarot" y así lo destaca el profesional. “Con los años fuimos juntándonos con otros profesores para incluir seminarios de diversos mazos y enfoques astrológicos, para que en el año 2018 estructuremos la escuela, con cursos de varios mazos y una carrera de Astrología”.

¿Qué servicios tienen a disposición? ¿A qué público apuntan?

Brindamos cursos de Tarot y Astrología, además una carrera de Astrología. Y nuestros profesores ofrecen servicios de lecturas de Tarot y Cartas Astrales no solo para alumnos, aunque estos acceden a descuentos importantes. Para ello es cuestión de escribirnos y sacar un turno. Pero nuestro fuerte, a lo que apuntamos, es la enseñanza.

El público es de todo tipo, en su mayoría jóvenes que quieren dedicarse a los lenguajes simbólicos, y si bien son mayoría mujeres, tenemos alumnos y alumnas de todas las edades y sexos.

¿Cual consideran que es su diferencial?

Respecto a los lenguajes simbólicos, y más específicamente al Tarot y la Astrología, hay dos miradas aparentemente opuestas. Las que se enseñan de forma divorciada en la mayoría de las instituciones. Una es la mirada Clásica y la otra la Transpersonal.

Por un lado, están las escuelas Clásicas, tradicionales, predictivistas, que tachan a los transpersonales de abstractos. Y por el otro el enfoque Transpersonal, más psicológicos, que desdeñan a los clásicos por estar pasado de moda o ser "inmoralmente" predictivos.

Creemos que estos dos extremos no les hacen bien a las disciplinas, los dos enfoques tienen sus fortalezas y en la Escuela Baraka los enseñamos intentando conformar un todo, sin dogmatismos vacíos de significado, para que estos opuestos ya no se comporten sino como complementarios.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

La idea es sumergirlos en el mundo de los lenguajes simbólicos, de lleno. Lo que implica no solo un abordaje intelectual, sino que principalmente una experiencia emocional... profundamente emocional. Lo que se podría llamar espiritual.

Queremos que los alumnos no solo sepan Astrología y/o Tarot, sino que sean verdaderos astrólogos y/o tarotistas, que amen a estas disciplinas, y las apliquen en todos los aspectos de su vida. Que los apasione al punto de que la experiencia de este encuentro los transforme hondamente, lo que implica un cambio de actitud emocional hacia sus vidas, sus vínculos y ellos mismos.

Quizás suene a "mucho" pero con solo lograr una porción de esto que estoy describiendo, como director estaría muy feliz.

¿Cuáles son las modalidades actuales de servicio?

Obviamente que la Astrología y el Tarot en tiempos de covid-19 se aprenden online. Ergo, estas son disciplinas de transmisión oral. Es prácticamente imposible que alguien llegue a ser un buen tarotista o astrólogo tan solo viendo videos de internet o leyendo.

Es por ello que, más allá de tener que hacerlo online o presencial, según la cuarentena lo permita, lo importante es el intercambio con los profesores y entre los alumnos, por eso debe ser en directo, y solo en excepciones se acude a material grabado. Y obviamente que liberada la cuarentena siempre se podrá elegir venir presencialmente o seguir haciéndolo a distancia por precaución, distancia o comodidad.

¿Con qué cursos y carreras cuentan?

Cursos cuatrimestrales de Tarot y una Carrera de Astrología de tres años.

Tres cursos de Tarot. Utilizando los tres mazos más utilizados y aceptados en el mundo: Egipcio, Marsella y Rider.

La baraja de Marsella, con el mazo de A. Jodorowsky y su enfoque, sumado al Junguiano.

La baraja Rider Waite-Smith, con un enfoque holístico.

Y el Tarot Egipcio, mazo de I. Janeiro editado por Kier, la que abordamos con un enfoque más predictivista, sin dejar de lado lo psicológico transpersonal.

Además, la carrera de Astrología, de tres años de duración. Y para los que quieren solo aprender nociones elementales de la Astrología, un curso de cuatro meses. A ellos se le suman talleres y seminarios mensuales gratuitos y exclusivos para alumnos de la Escuela, sobre estas disciplinas o materias afines.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

Es un rubro en expansión. Y para los astrólogos, astrólogas y tarotistas el mercado está creciendo cada vez más y más. Es decir que es una carrera con salida laboral garantizada para quienes tienen la pasión para hacerlo y el enganche con la gente. Hoy en día los tarotistas y astrólogos tienen cada vez más trabajo, a diferencia de algunas profesiones que se están quedando demoradas.

En mi caso, si bien soy principalmente psicólogo, una de las cosas por las que más acuden pacientes a mi consultorio es el interés por la combinatoria de disciplinas.

También las escuelas de lenguajes sagrados como éstos son cada día más, por eso nos esforzamos en destacarnos brindando un enfoque distinto, complementario entre otros abordajes, y principalmente serio, con un potente contenido intelectual de nivel académico, pero sin dejar de lado lo lúdico de la pedagogía en la docencia.

¿Que han aprendido en este tiempo de profesión?

¡Puf! El aprendizaje es cotidiano y a veces no alcanza una nota para explicar lo que se aprende en un día. Lo que es seguro es que estamos abocados a plasmar todo lo que vamos aprendiendo en la experiencia de los alumnos.

Lo que aprendemos es lo que uno ve en la escuela, lo que estoy diciendo aquí, lo que los alumnos pueden decir de nosotros. Y lo importante es todos los días aprender algo nuevo. Está claro, nosotros aprendemos más de nuestros alumnos que ellos de nosotros. Creo que solo así se construye un equipo, una escuela.

¿Como se proyectan? ¿Qué es lo que viene a futuro en la marca?

En el equipo de la escuela siempre decimos, "se hace camino al andar”. Lo cual no implica la necedad de no tener en cuenta y adoptar las enseñanzas que los grandes referentes de estas disciplinas han dejado. Los evocamos y los seguimos, pero además hacemos lo propio.

Pensamos en fortalecer los seminarios de temas aledaños a la Astrología y el Tarot. Asteroides, mazos comparados, mitología, etc. Por otro lado, no dejamos de brindar talleres gratuitos para nuestros alumnos, charlas sobre sufismo, budismo, cábala, etc. También habrá un posgrado, grupos de estudio y práctica.

También planeamos hacer viajes para dar talleres en distintos pueblos que no cuentan con la posibilidad de acceder a una Escuela. Es un proyecto denominado "Astrología en el Aire", ya que yo soy piloto de aviones y la idea es ir ¡volando!... sueños que esperemos se hagan realidad algún día.

Y, como estamos en Belgrano, abarcando más bien la Zona Norte del AMBA, ya empezamos a tramitar una sucursal en Zona Oeste, la que seguramente arrancará en el 2021. Muchas personas que nos escriben son de allí. Además, no descartamos a futuro algo en Zona Sur, pero hay que ir paso a paso en este camino que se hace al andar.

Conoce más ingresando en www.escuelabaraka.com y en su perfil de Instagram.

Para contacto: info@escuelabaraka.com - Whatsapp: 113309-2822.